ŠOKANTAN NALAZ OTKRIO KAKVU VODU PIJEMO: Čak 60 posto uzoraka zagađeno, ne želite znati čime najčešće

Nedavno objavljeni podaci da je voda iz lokalnih vodovoda u mnogim slavonskim mjestima, naročito oko Vukovara i Vinkovaca, zagađena arsenom izazvala je strah i nevjericu.

Lanjska inspekcijska analiza zdravstvene ispravnosti vode u Hrvatskoj pokazala je da je čak 60 posto uzoraka vode s izvorišta bilo neispravno iz najmanje jednog zdravstvenog razloga, a najčešće zbog bakterije Escherichije coli, koja je bila izolirana u čak 129 uzoraka od ukupno 371 uzetog tijekom lanjske inspekcije, piše Večernji list. Riječ je o bakterijama koje se prirodno nalaze u debelom crijevu čovjeka i pojedinih životinja, a izlučuju se s fekalijama.

SLAVONCI POBJESNILI: Truju nas već 28 godina. Pijemo vodu s arsenom, a računi uredno stižu’

Lokalni vodovodi predstavljaju najveći rizik

Uzorci uzeti s izvorišta znače da se radi o još neprerađenoj vodi, no istom je analizom bila provjerena i prerađena voda koju ljudi koriste iz javne vodovodne mreže i lokalnih vodovoda. Pokazalo se da su lokalni vodovodi poseban problem i opasnost jer od 748 uzoraka uzetih iz njih čak je 421 bio zdravstveno neispravan.



Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) rezultate analize ocijenio je poražavajućima jer u izvještaju stoji kako lokalni vodovodi s javnozdravstvenog aspekta predstavljaju najveći rizik. Iz njih se voda isporučuje potrošačima bez ikakve obrade, a nerijetko i bez dezinfekcije. Najčešći uzrok zagađenja su koliformne bakterije, među kojima i E. coli, stoji u izvješću. Inače, lanjska inspekcija bila je prva kontrola lokalnih vodovoda koji opskrbljuju manje od 50 stanovnika, piše Večernji list. S druge strane stoji podatak da je u 5721 uzorku vode uzetom iz javne vodovodne mreže, 227 utvrđeno neispravnima.

STRAVA U SLAVONIJI: 30 godina plaćali i pili otrovnu vodu, tek sad su saznali da je u njoj nedopustiva količina arsena

Nema novca ni za minimalno održavanje

Što se tiče lokalnih vodovoda, naročito onih u Slavoniji, većina ih je imala povišenu koncentraciju arsena. Lokalne zajednice nisu rješavale taj problem jer jednostavno nemaju sredstava ni za minimalno održavanje sustava, a kamoli za gradnju postrojenja za obradu vode.

U izvješću stoji kako se lokalne vodovode nastoji priključiti na sustav javne vodoopskrbe, no nakon što se to i dogodi, nerealno je očekivati rješavanje problema u kratkim vremenskim rokovima. Postoji zakonsko rješenje da se u tim slučajevima voda proglašava tehnološkom.

To konkretno znači da Ministarstvo zdravstva za vodovode u pojedinim mjestima donosi rješenje o razdoblju do kojeg se može odstupati od propisane količine arsena i drugih kemijskih elemenata u vodi. Takvo je rješenje, primjerice, doneseno u Antinu kod Vinkovaca, a prema njemu u vodi smije biti pet puta više arsena od propisanog sve do 1. srpnja iduće godine, a stanovnici ne smiju vodu koristiti za pripremu dojenačke hrane i čajeva djeci do šest mjeseci. Slično je i u mnogim drugim mjestima u Slavoniji.

SLAVONCI U PANICI, GODINAMA PILI VODU OTROVANU ARSENOM: Liječnik nabrojao moguće katastrofalne posljedice