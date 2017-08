ŠOKANTAN ISKAZ ZABRINUTE MAJKE: ‘Odgajateljica u vrtiću otresla je dijete o pod misleći da je nitko ne vidi’

Majka iz Dubrovnika obratila se medijima kako bi ispričala čemu je svjedočila u dječem vrtiću Palčica u Dubrovniku. Ona, namei, tvrdi kako je odgajateljica u vrtiću grubo postupala s jednim djetetom te da je ona to sve vidjela.

‘Preuzela sam svoje dijete, pozdravila djelatnicu i zaputila se prema vratima kada me je zaustavilo jedno dijete, inače prijatelj moga sina. Pozdravili smo se s njime te sam izašla kroz staklena vrata te se okrenula i imala što za vidjeti. Djeca su bila nemirna, malo su glasnije pričali, a odgajateljica je, ne znajući da gledam, jedno dijete uzela te ga svom snagom više puta otresla o pod’, ispričala je majka koja je željela ostati anonimna za Dubrovački dnevnik.

Kaže kako ju je to uznemirilo te se vratila u vrtić kako bi razgovarala s odgajateljicom.

‘Djeca su se uskokodakala’

‘Ona mi je “mrtvo hladno” odgovorila kako su se djeca ‘uskokodakala’. Bila je izbezumljena što sam ja navedeni prizor uopće vidjela te je na moje upozorenje kako ću sve prijaviti rekla samo: ‘Oprostite’, ispričala je majka.



Nakon kratkog razgovora s odgajateljicom, odlučila je potražiti ostale djelatnice u vrtiću Palčica.

‘Nikoga nije bilo, niti psihologa niti zdravstvenih radnika, a i ravnateljica Boja Milan Mustać je na godišnjem odmoru. Jedini tko mi je pomogao bila je djelatnica u računovodstvu koja mi je dala broj telefona ravnateljice’, kaže majka te dodaje kako je naposlijetku ipak porazgovarala s ravnateljicom koja joj je obećala kako će ‘u svojoj kući riješiti stvari bez upliva javnosti’.

Ravnateljica Dječjih vrtića Dubrovnik komentirala je optužbe majke koja joj je ispričala što je navodno vidjela.

‘Ako je netko dijete krivo pogledao, učinjen je propust’

‘Ja nisam vidjela što je bilo, niti itko drugi već samo jedna mama. No, vjerojatno se nešto dogodilo što se nije smjelo dogoditi u protivnom ona ne bi bila tako zabrinuta. Jako mi je bilo teško kada me je mama nazvala i ispričala što je vidjela. Nakon toga nazvala sam odgajateljicu i poslala je doma da se smiri koja je također bila uznemirena zbog svega’, rekla je ravnateljica Boja Mila Mustać te dodala kako će sve istražiti. Za djelatnicu kaže kako je inače korektna.

‘Ona je mlada majka dvoje djece na koju nikad nisam imala pritužbe. Kazala mi je kako je to dijete iz njezine grupe te da ga jako dobro poznaje i da nije ništa napravila što bi mu naudilo samo ga je ‘protresla’, a i dijete je veliko te samo roditeljima može reći što je bilo’, rekla je ravnateljica te dodala kako treba mirne glave istražiti što se dogodilo.

Odgojiteljica se ispričala roditeljima

Odgojiteljica je na inicijativu ravnateljice odmah nazvala roditelje djece i za svaki se slučaj ispričala te im prepričala što se dogodilo.

Ravnateljica kaže kako joj je jako teško donijeti bilo kakvu odluku.

‘Ako je pogriješila, odgajateljica će odgovarati’

‘Ako je netko dijete krivo pogledao, napravljen je propust, a ako je kolegica u nečemu pogriješila zasigurno će odgovarati za to. U našim vrtićima mora postojati nulta stopa negativnosti i naši odgajatelji moraju biti mirni i stabilni jer to je izuzetno težak posao i ne može ga svatko raditi’, rekla je te naglasila kako su dubrovački odgajatelji i odgajatelji prema njezinom mišljenju izuzetni, no da su i oni ipak samo ljudi.

‘Svi se moramo sabrati i smiriti. O svemu ćemo detalji porazgovarati i istražiti situaciju. Još jednom naglašavam, ako je netko dijete krivo pogledao napravljen je propust’, zaključila je Milan Mustić.