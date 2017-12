ŠOK U OSIJEKU: Dječak star 11 godina zbog trovanja alkoholom završio na intenzivnoj

Stanje u kojem djeca završavaju na intenzivnoj u najmanju je ruku zabrinjavajuće.

Liječnici su upozorili roditelje da pripaze na djecu, s obzirom da se bilježi sve više slučajeva trovanja alkoholom, pogotovo u blagdansko vrijeme. Tinejdžeri su posebno ugrožena skupina, medicinari ih na osječkim ulicama pronalaze u očajnom stanju, piše Glas Slavonije.

Iz Klinike za pedijatriju KBC-a Osijek kažu kako se posljednjih godina bilježi veći broj intoksikacija maloljetnika alkoholom. Oni tada završavaju na Odjelu intenzivnog liječenja za djecu.

Većinom se radi o muškoj djeci

‘Za usporedbu, u studenom 2016. godine u Kliniku za pedijatriju nije bilo prijema pacijenata zbog intoksikacije alkoholom, dok smo već sljedeći mjesec, u prosincu 2016. godine, zbrinuli šetero maloljetnika intoksiciranih alkoholom. Jednoga na Badnjak, troje u novogodišnjoj noći. Pacijenti su bili uglavnom muškog spola – njih pet muškog i jedna osoba ženskog spola, prosječne su dobi 15-16 godina, pri čemu je najmlađi pacijent bio u dobi od 11 godina’, rekla je voditeljica Odjela za intenzivno liječenje djece u KBC-u Osijek, dr. Nikolina Arambašić.



‘Uglavnom su dovezeni kolima hitne medicinske pomoći, poremećene svijesti u smislu somnolencije, niže tjelesne temperature, u nekim slučajevima uprljani blatom ili ispovraćanim sadržajem. Lani u prosincu izmjerena koncentracija alkohola u krvi bila im je uglavnom oko 2g/L, a najviša je bila 3.54 g/L. Sve naše pacijente zbrinjavamo u prisutnosti roditelja, te ako nisu bili u pratnji kod dolaska, obavijestimo ih telefonski da je njihovo dijete kod nas ili nam u tome pomognu djelatnici MUP-a. Većina roditelja prvotno reagira iznenađenjem ili zabrinutošću, a potom često ‘razgovarat ćemo kad dođemo kući’, ponekad cijelu situaciju stave u kontekst ‘i mi smo bili mladi’. Reakcija roditelja uglavnom ovisi o dobi djeteta te njihovu prethodnom ponašanju u smislu izlazaka, konzumiranju alkohola ili duhanskih proizvoda’, rekla je dr. Arambašić.

Alkoholiziranje tinejdžera je kronični problem

Voditeljica Centra za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti županijskog ZZJZ-a, dr. Marija Kribl, kaže kako je alkoholiziranje tinejdžera na osječkom području postalo kronični problem koji u vrijeme blagdana eskalira.

‘Razdoblje je to u godini kada je alkohol prisutan u krugu obitelji, kada ga liberalnije konzumiraju roditelji, pa ga olako doživljavaju i djeca. Uz to, djeci je u to vrijeme alkohol kod kuće i dostupan, što znači da ga konzumiraju prije negoli iziđu iz kuće u provod’, rekla je dr. Kribl te poručila roditeljima da vode računa u svojoj djeci te razgovaraju s njima o štetnim posljedicama alkohola.