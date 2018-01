ŠOK NAKON TESTIRANJA MESA DOMAĆE TVRTKE: ‘Otvorim paket i zaplahne me takav smrad… Već je bilo u fazi truljenja!’

Bakterijska analiza provedena u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’ pokazala je prisutnost fekalnih bakterija.

Prije nekoliko mjeseci medijske stupce punili su nalazi inspekcije koja je zatekla kaos na odjelima svježeg mesa hrvatskih trgovina. U mnoštvu je uzoraka pronađena salmonela, a inspekcijski nadzor otkrio je da problema sa zdravstvenom ispravnošću imaju i domaći i uvozni proizvodi. Na dojavu potrošača, novinari emisije Potrošački kod odnijeli su na analizu svinjska rebra domaćeg proizvođača PPK Karlovac. Nalaz je pokazao da je u mesu prisutna štetna bakterija mojerela, dosad neprimijećena na hrvatskom tržištu.

Meso je kupila u Plodinama

Komad svinjskih rebarca, koji na prvi pogled izgleda primamljivo, a na kojem piše kako ga je najbolje upotrijebiti do 17. prosinca, Dijana Čović kupila je u Plodinama. Od njega je namjeravala spremiti obiteljski ručak.



‘Otvorim meso iz vakuuma i zaplahne me takav smrad, cijela je kuhinja zasmrdjela. Imala sam već susret s pokvarenim smrdljivim mesom, ali ovo je bilo već u fazi truljenja! To me je toliko naljutilo da sam odlučila spremiti to meso i otići u Plodine reklamirati proizvod i pitati što nam to prodaju, zašto nas truju’, ispričala je Čović za HRT.

Od trgovca nije dobila odgovor, stoga je meso odnijela na analizu. Bakterijska analiza provedena u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’ pokazala je prisutnost enterobakterija i to u dva soja – seracija i mojerela.

‘Ta mojerela je prvi put izolirana u Americi, u državi Wisconsin, i tamo je uzrokovala tegobe, proljeve, radi se o potencijalno opasnoj bakteriji’, rekla je dr. sc. Ivančica Kovaček s Odjela za mikrobiološke analize.

Izmet u mesu

Prisutnost soja seracije stručnjacima otkriva kako je izvor kontaminacije mesa – čovjek. Ovaj soj enterobakterija pronađen u mesu spada u fekalna zagađenja, što znači da se zapravo radi o izmetu.

Upravo su te fekalne bakterije uzrok nesnosnog smrada koji je Čović osjetila kad je raspakirala meso. Je li do kontaminacije došlo u vrijeme obrade ili u lancu prodaje, stručnjacima je teško reći.

PPK Karlovac tvrdi da ne želi snositi odgovornost te da redovito obavlja sve kontrole. Poručuju kako su nakon žalbe gospođe Čović analizirali svinjska rebra te da su testovi pokazali da je s mesom sve u redu. U Plodinama ne žele komentirati slučaj, tvrde kako je na meso moglo utjecati više vanjskih čimbenika.

