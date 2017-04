SNJEŽNI KAOS U EUROPI: Sarajevske službe iznenadio obilan snijeg, ima ga i u Lici i Gorskom kotaru, evo do kada će trajati zahladnjenje…

Hladna i tmurna zima, čini se, još nije završila. Nakon nekoliko tjedana suhog i sunčanog razdoblja nad kontinentom su se ponovno nadvili sivi oblaci i spustili temperature za više od 15 stupnjeva.

Gorski predjeli Lijepe naše zavijeni su u bijelo. Prijevoj na Velebitu prekrio je snijeg, pada i kod Male Kapele, kod Bosiljeva zabilježena je prava mećava. Zabijelilo se i Sljeme, a zbog snježne oluje u Gorskom kotaru i Lici iz HAK-a napominju vozačima da na put ne kreću bez zimske opreme.

Osim u nekim dijelovima Hrvatske snijeg je zabijelio i Češku, Poljsku, Njemačku, Norvešku, Bosnu i Hercegovinu, a probleme sa snijegom očekuju i Slovaci.

Kaos u Bosni i Hercegovini

Debeli snježni pokrivač prekrio je gotovo cijelu Bosnu i Hercegovinu te stvorio velike probleme u prometu. Na ulicama Sarajeva zavladao je pravi prometni kaos.



Zabilježeno je nekoliko prometnih nesreća. Zimska služba nije očistila snijeg na vrijeme zbog čega su neki vozači bili prisiljeni voziti i u suprotnom smjeru. Prema najavama meteorologa , takve će se vremenske prilike zadržati na području Bosne i Hercegovine sve do 25. travnja, piše Dnevni Avaz.

Haos u Sarajevu: Snijeg obara stabla, tramvajski saobraćaj obustavljen, apel iz Parkahttps://t.co/tOIDXucYii pic.twitter.com/JFvGr5cdi6 — Oslobođenje (@Oslobodjenjeba) April 18, 2017

Uz bijelo i snježno jutro probudili su se nakon tmurne hladne, kišne noći i stanovnici Varšave u Poljskoj, gdje su se zabijelili travnjaci, drveće, krovovi i parkirani automobili. Srećom, zbog temperatura viših od nule snijeg se brzo topi. Snježni pokrivač pokrio je i područja Crne Gore.

Vremenska prognoza

Vjetrovito, kišno, oblačno i hladno vrijeme je koje će nas pratiti još nekoliko dana.

Tijekom današnjeg dana očekuje nas promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom i ponekim pljuskom. oborina će biti više u unutrašnjosti, a one će biti češće u drugom dijelu dana.

Puhat će umjeren i jak sjeverac, na Jadranu jaka bura i tramontana s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od 6 do 11 °C na kopnu, a od 11 do 16 °C na obali i otocima, javlja DHMZ.

Razvedravanje u četvrtak

U četvrtak se na Jadranu očekuje razvedravanje. Djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku i uglavnom suho.

U unutrašnjosti još uvijek pretežno oblačno, ponegdje s kišom, a u Lici i Slavoniji još je moguće i malo snijega.

Bit će vjetrovito, na kopnu uz jak i na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu uz jaku i olujnu buru i tramontanu.

Najniža jutarnja temperatura od -2 do 3, na Jadranu od 4 do 8, a najviša dnevna uglavnom od 3 do 8 u unutrašnjosti te između 10 i 14 °C na Jadranu.

Od četvrtka poslijepodne očekuje se kidanje naoblake. Suho, toplije i s manje vjetra vrijeme je koje nas očekuje u petak i subotu. No, već od subote na južnom dijelu Jadrana mogući su novi pljuskovi praćeni jakim vjerom koji će se u nedjelju proširiti i na ostatak zemlje.

Loše biometeorološke prilike

Biometeorološke prilike će posvuda biti nepovoljne. Kod meteoropata je moguća glavobolja, razdražljivost, bolovi na mjestima ranijih ozljeda i nesanica. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti pojačane nepovoljnim vremenskim utjecajem.

Upozorenje HAK-a

Za sav promet zatvorene su državne ceste: DC54 Maslenica-Zaton Obrovački (zbog bure) i DC218 Dobroselo-Mazin-Bruvno (zbog snježne vijavice).

Samo za osobna vozila otvoreni su: dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina- DC50 i DC27); dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica (obilazak za ostale skupine vozila je starom cestom kroz Gorski kotar – DC3) i Paški most.

Slab snijeg pada u Gorskom kotaru i Lici, pa se vozačima savjetuje da na put ne kreću bez zimske opreme, navodi se u izvješću HAK-a od 7,20 sati.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina), a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Zbog opasnosti od divljači (srne) na zagrebačkoj obilaznici (A3) kod motela Plitvice u smjeru istoka pzivamo vozače na oprez!

Pojačan je izlazak teretnih vozila na graničnim prijelazima: Bregana (kolona je duga oko 3 km), Pasjak i Macelj.

S obzirom na povremene, sustavne granične kontrole i pojačan promet prema graničnim prijelazima, osobito s BIH na ulazu te Slovenijom na izlazu iz HR, upozoravamo i na povremeno duža čekanja. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje.

U prekidu su: trajektna linija Sumartin-Makarska i katamaranska linija Novalja-Rab-Rijeka i Mali Lošinj-Rijeka.