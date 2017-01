SNJEŽNA MEĆAVA STIGLA U HRVATSKU: Snijeg pada u Zagrebu, Karlovcu, Varaždinu, Sisku…

Nakon dva ‘toplija’ dana, danas je u poslijepodnevnim danima u unutrašnjoj Hrvatskoj i gorju počeo padati snijeg.

U Zagrebu je zavladala snažna snježna mećava, posebno na Medvednici, a snijeg je počeo jako padati i u Zagorju i na Bilogori. Od gradova, snijeg pada u Karlovcu, Varaždinu, Sisku…

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb prekinut je promet zbog prepriječenih teretnih vozila između čvorova Novi Marof i Breznički Hum u smjeru Zagreba i između čvorova Breznički Hum i Novi Marof u smjeru Varaždina.





U nekim kopnenim krajevima još uvijek pada kiša, ali i tamo će prema kraju dana polako prelaziti u susnježicu i snijeg. U unutrašnjosti se očekuje uglavnom između 10 i 40 centimetara novog snježnog pokrivača, a u gorju i više. U Zagrebu je u samo sat vremena temperatura pala za nekoliko stupnjeva, a tijekom večeri bit će još i niža te bi se trebala spustiti ispod nule.

Djeca zapela na cesti pri povratku sa Sljemena

Za sav promet zatvorena je bila Sljemenska cesta u Zagrebu.

Od 15 sati oko 150 ekipa Zimske službe Zagrebačkih cesta posipa solju i sipinom kolnike i brdske linije, rekao je Hini glasnogovornik Zagrebačkih cesta Vlado Suša.

Posipaju se glavne prometnice, mostovi, nadvožnjaci, prilazi javnim institucijama, linijea javnog gradskog prijevoza te brdske linije.

Također, četiri ekipe Zimske službe su oko 14 sati na Sljemenu počele čistiti i posipati Sljemensku cestu. Sljemenska cesta je prohodna, istaknuo je Suša.

Zimska služba na raspolaganju ima 17.500 tona soli i oko 2000 tona sipine.

Na Sljemenu je zbog kombija koji je sletio s ceste zapelo pet autobusa s djecom koja su se vraćala sa skijanja. Prema gradu su krenuli tek nakon dva sata čekanja.

Na području cijeloga Zagreba vozi se sporije, ponegdje i u kolonama, pa u prometu tramvaja i autobusa javnog gradskog prijevoznika ZET-a ima odstupanja od reda vožnje. Sve raspoložive ekipe Zimske službe brinu o prohodnosti koridora, izjavio je Hini glasnogovornik ZET-a Tomislav Jurić.

Još ranije objavljena je snimka jake snježne mećave koja je zahvatila Biokovo. “Dosad je palo oko 20 cm snijega”, piše uz videosnimku.

Obilna kiša na riječkom području

Nakon tjedan dana prave zime u cijeloj zemlji četvrtak i prvi dio petka je donio kratkotrajni predah od zimskih uzbuđenja. Ispred izraženijeg fronte koja se približava sa sjeverozapada u jugozapadnoj struji pritjecao je osjetno topliji zrak pa su uz južinu temperature zraka naglo porasle. Još jutros u 7 sati je ponegdje temperatura bila u blagom minusu (Požega -2, Slavonski Brod -1°C), ali su ubrzo u cijeloj zemlji temperature dobile pozitivan predznak. Podsjetimo da je prije nekoliko dana situacija bila sasvim suprotna, pa je cijela zemlja, uključujući i obalu i otoke, bila u “temperaturnom minusu”, javlja Crometeo.

U unutrašnjosti su jutros izmjerene temperature najčešće od 4 do 6°C, ali je bilo i mjesta s 9 (Virovitica) ili 10°C (Daruvar). Na Jadranu je izmjereno od 9 do 13°C.

Do jutra je na širem riječkom području pala i vrlo obilna kiša. Najviše kiše je, prema podacima s DHMZ-ovih postaja, palo u Crnom Lugu, čak 70 mm. U Rijeci je do 7 sati palo 46,8 mm. Do 13 sati je u Rijeci izmjereno 73 mm kiše, što je više od polovice siječanjskog prosjeka (134 mm). Još u Kukuljanovu je palo 37 mm, Delnicama 33, Bakru 21, Pazinu 17,8 mm… Pokoja litra kiše je pala i u Dalmaciji i Lici dok drugdje do jutra oborina nije bilo.

I prema podacima s mreže pljusak.com, u riječkom zaleđu je pala vrlo obilna oborina (podaci za 24 sata, do 13 sati): Kosi 108 mm, Brešca 87, Poljane 86, Čavle 85, Rijeka Pehlin 78, Rujevica 74… Više kiše je palo i na jugu Jadrana (Mokošica 29, Trsteno 26 mm).