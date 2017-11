SNIJEG STVARA PROBLEME: Ceste u Gorskom kotaru i Lici su zametene, u drugim dijelovima mokro i sklisko

Snijeg pada u Gorskom kotaru i Lici, u većem dijelu ostatka zemlje kolnici su mokri i skliski od kiše. Za kamione i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji, Rijeci ili Istri te obrnuto.

Snijeg pada u Gorskom kotaru i Lici, u većem dijelu ostatka zemlje kolnici su mokri i skliski od kiše. Zimski su uvjeti na većini cesta u Gorskom kotaru, uključujući autocestu A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Bosiljeva te staru cestu kroz Gorski kotar (DC3) između Zdihova i Rijeke. U priobalju puše jak vjetar, mjestimice sa olujnim udarima. Mogući su odroni, objavio je Hrvatski autoklub.

Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i da na put ne kreću bez propisne zimske opreme. Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji, Rijeci ili Istri te obrnuto.



Posvuda će osjetno osvježiti

Državni hidrometeorološki zavod za danas je najavio pretežno oblačno vrijeme s kišom, a u gorju sa snijegom uz stvaranje snježnog pokrivača. Glavnina kiše u unutrašnjosti past ćeu prvom dijelu dana kada i u nizinama lokalno može biti susnježice.

Na Jadranu, osobito u Dalmaciji, ponegdje i izraženiji grmljavinski pljuskovi. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita i orkanskim udarima, a na srednjem i južnom će umjereno do jako jugo postupno okretati na jaku buru. Temperatura zraka između 5 i 8, u gorju od 0 do 3 stupnja Celzijeva. Na Jadranu od 8 stupnjeva Celzijevih mjestimice na sjevernom dijelu, do 16 stupnjeva na južnom, ali će i tamo potkraj dana osjetno osvježiti.

Upozorenje za kamione s prikolicama i tegljače

Što se tiče stanja na cestama, HAK je objavio da za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji, Rijeci ili Istri te obrnuto.

Za sve skupine vozila zatvorene su dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila, uz obaveznu zimsku opremu, je državnim cestama preko Gračaca i Zatona Obrovačkog-DC50 i DC27) te cesta DC218 Užljebić-Dobroselo-Mazin-Bruvno.

Zbog vjetra, samo za osobna vozila otvoreni su dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica; dionica Jadranske magistrale između Senja i Svete Marije Magdalene (DC8); Paški most; DC27 Gračac-Zaton Obrovački; DC54 Maslenica-Zaton Obrovački.

Na dionici autoceste A7 Draga-Šmrika, Krčkom mostu i Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I i II. skupina).

Sljemenska cesta je otvorena i prohodna za sav promet.

Obavezna zimska oprema

Također, Zbog snijega i zimskih uvjeta promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama dok ostala vozila moraju imati zimsku opremu na cestama:

Gorski kotar

autocesta A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Bosiljeva;

stara cesta kroz Gorski kotar (DC3) Zdihovo-Delnice;

DC32 Prezid-Delnice;

DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin;

DC203 GP Brod na Kupi-Delnice;

DC305 Parg-Čabar;

ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak;

ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk;

ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo;

ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje;

ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine;

ŽC5030 Platak-Kamenjak;

ŽC5068 Bukovac-Vrata-Fužine;

ostale županijske i lokalne ceste na području Delnica, Vrbovskog i Čabra.

Lika i Zadarska županija

DC1 Korenica-Knin;

DC23 Žuta Lokva-Senj;

DC25 Gospić-Karlobag;

DC27 Gračac-Zaton Obrovački;

DC50 Gospić-Sveti Rok-Gračac;

ŽC5203 Otrić-Srb, kao i sve županijske i lokalne ceste na području Donjeg Lapca.

nja s DC59 u Oćestovu;

na državnoj cesti DC404 na čvoru Vežica vozi se jednim trakom, usporeno,

DC2 u Vukovaru, u Ulici Priljevo;

Jadranskoj magistrali (DC8) u mjestima Slano, Murvica Gornja, Marina, u mjestu Klek, na mostu Bistrina te između Dubrovnika i Cavtata kod skretanja za Dubac;

DC27 na mostu Obrovac i u naseljima Budak i Stankovci;

DC66 Pula-Most Raša u naselju Marčana;

DC206 Valentinovo-Krapina.

