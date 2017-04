MEĆAVA U LICI I GORSKOM KOTARU: Prognoza AccuWeathera neće vas nimalo razveseliti

Na dijelovima autoceste Split-Zagreb kroz Liku u utorak poslijepodne pada snijeg, a temperatura se mjestimično spušta do jedan Celzijev stupanj.

Snijeg je zabijelio vrhove brda oko tunela Mala Kapela, a pada i na području Otočca, Brinja i Jezerana. Autocesta je mokra i skliska. U većem dijelu Like temperatura ne prelazi četiri Celzijeva stupnja, a mjestimično se spušta i do jedan Celzijev stupanj.





Kako piše Istramet, snijeg pada i na većem dijelu Ćićarije uz stvaranje snježnog pokrivača. Uzimajući u obzir aktualne temperature i radarski odraz, uz intenzivnije oborine susnježice nakratko može biti i u središnjoj Istri.

Jeste li spremni za nove snježne padavine? Snijeg već pada u Gorskom Kotaru (Hrvatska). #oprez #stanjenacestama pic.twitter.com/xWKArWFmkT — BIHAMK (@bihamk) April 18, 2017

Kiša pak pada na šibenskom i zadarskom području gdje je u utorak rano poslijepodne puhala i jača bura.

Promet je pojačan na autocesti, a vozači se na više mjesta upozoravaju da zbog skliskih kolnika voze oprezno i u skladu s uvjetima na cesti.

Prognostičari upozoravaju na mraz potkraj tjedna

DHMZ posebno upozorava voćare i vinogradare da se već u prvoj polovici tjedna u gorju očekuje jutarnji mraz, a u drugoj polovici tjedna mraz je izgledan i u nizinama unutrašnjosti Hrvatske. Prema najnovijim prognostičkim izračunima, vjerojatnost za mraz najveća je potkraj ovog tjedna, u petak i subotu.

Snijega će u gorskim krajevima biti i sutra

Za sutra je najavljeno promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu ili pokoji pljusak. U gorju će pasti još malo snijega, a ponegdje će ga prolazno biti i u nizinskim područjima. Oborina će biti češća u unutrašnjosti, a osobito u Slavoniji može biti obilna. Zapuhat će umjeren i jak sjeverac, na Jadranu jaka bura i tramontana s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na Jadranu 5 do 10. Najviša dnevna od 6 do 11, na Jadranu 11 do 16 °C.

Dugoročna prognoza koja će mnoge rastužiti

Prema dugoročnoj prognozi AccuWeathera, kišno vrijeme trebalo bi se zadržati sve do početka svibnja, a čak bi i Praznik rada trebao biti kišovit s maksimalnom temperaturom od 13°C. Dulje razdoblje sunca trebalo bi se pojaviti tek za vikend nakon 1. svibnja kada će se i temperature napokon popeti iznad 20°C.