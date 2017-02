SNIJEG OPET KUCA NA VRATA: U Dalmaciju stižu pljuskovi s grmljavinom, a ponegdje će se stvorit i snježni pokrivač

Promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno. Mjestimice kiša, na Jadranu lokalni pljuskovi s grmljavinom, a u gorju snijeg. U Dalmaciji i u gorskim predjelima oborina ponegdje obilnija, a osobito je u Lici moguć i deblji snježni pokrivač, izvijestio je u subotu ujutro Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske.

Sredinom dana sa zapada djelomično razvedravanje. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni, a u Slavoniji sjeverozapadni vjetar. Na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na južnom jugozapadnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 3 do 8, a na Jadranu od 10 do 14 stupnjeva Celzijusovih.

U nedjelju se očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku, a uglavnom na jugu Dalmacije može pasti još malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, na južnom dijelu u početku i jugo. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 1, na Jadranu od 4 do 9. Najviša dnevna od 5 do 9, na Jadranu između 10 i 14 °C.