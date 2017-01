SNIJEG ĆE NASTAVITI PADATI I NA KOPNU I NA OBALI: U nedjelju privremeni prestanak oborina, ali ne zadugo

Nakon što snijeg pada u velikom dijelu zemlje od poslijepodneva, nastavit će se i sutra u unutrašnjosti, a ponegdje i na obali. Noćas i ujutro bit će pretežno oblačno.

Jutro će u unutrašnjosti biti s povremenim snijegom, a na Jadranu kišom, u Dalmaciji lokalno i grmljavinom, javlja DHMZ. Slabog snijega mjestimice može biti i duž obale, ponajprije na riječkom području. Zatim se, najprije na sjevernom Jadranu i u zapadnim dijelovima unutrašnjosti, a poslijepodne i drugdje očekuje prestanak oborina uz smanjenje naoblake.

SNJEŽNA MEĆAVA STIGLA U HRVATSKU: Snijeg pada u Zagrebu, Karlovcu, Varaždinu, Sisku…

Najniža temperatura od -5 do 0

Na Jadranu će puhati umjeren, ponegdje i jak većinom sjeverozapadnjak, a duž obale i bura. Tepmperature ipak neće biti tako niske kao proteklih dana. Najniža jutarnja temperatura zraka tako će se uglavnom kretati od -5 do 0, a na Jadranu od 0 do 5 °C. Najviša dnevna od 0 do 5, a na Jadranu od 4 do 10°C.



Na Zavižanu je večeras u 19 sati izmjereno čak 36 centimetara snijega, a na sljemenskoj Puntijarci 25. U Maksimiru je izmjereno četiri centimetra snijega, a u Rijeci jedan centimetar.

Kakvo nas vrijeme čeka idućih dana?

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, oborine bi trebale prestati u nedjelju, kad će biti i sunčanih razdoblja, ali ne zadugo. Još nešto snijega se očekuje od ponedjeljka. Uslijedit će ponovno oblačnije, ponegdje sa snijegom, a na Jadranu kišom. Oborine će biti uglavnom slabe. Mjestimice će i na Jadranu biti malo snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu mjestimice jaka, na udare olujna bura i sjeverozapadnjak. Vrlo hladno, osobito ujutro.

PROMET U KOLAPSU: Na autocesti A4 samo osobna vozila – ako je moguće odgodite putovanje!