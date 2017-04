PLENKOVIĆ: ‘Most je danas prešao granicu, mogao sam povući samo jedan potez! Ova Vlada ide dalje… S kim? Vidjet ćete’

Nakon burnog prijepodneva, tijekom kojeg je naložio razrješenje trojice Mostovih ministara, premijer Plenković obratio se javnosti i pojasnio svoju odluku. Ustvrdio je da ima i dalje parlamentarnu većinu, no postavlja se pitanje – s kime i koliko to točno ruku u ovom trenutku ima Plenković?

‘Moja politička misija u političkom životu Hrvatske od lipnja prošle godine imala je jedan cilj, a to je da u društvu i institucijama vlada stabilnost, što širi konsenzus, povjerenje i odgovornost za boljitak svih’, rekao je premijer Plenković u svom obraćanju iz Banskih dvora.

‘To je bila osobna odluka, doći iz Bruxellesa u situaciju u kojoj se našao HDZ. Od tada HDZ je ostvario relativnu, ali ipak uvjerljivu pobjedu na izborima, formirali smo vrlo korektnu poštenu partnersku vladu s Mostom i s predstavnicima nacionalnih manjina. To je bila moja želja jer sam smatrao da je takva koalicija dovoljna za stabilan i učinkovit rad Vlade. Jednako sam komunicirao sa svim članovima Vlade bez obzira na to jesu li to članovi Mosta, HDZ-a ili nestranački ministri’, rekao je Plenković i dodao kako je to funkcioniralo i kako su odnosi bili dobri – do danas.

Odnos povjerenja

Pojasnio je potom zašto se odlučio na odluku koji su mnogi u zemlji dočekali s velikim iznenađenjem. ‘No, u političkom životu događaju se stvari koje ne predviđate. Imali smo situaciju koja se odnosila na izglasavanje povjerenja ministru Barišiću, tada je stav Mostovih ministara bio isti kao i svih ministara, u Saboru Most nije glasovao na tu temu. U ovoj situaciji kad je došlo do incijative izglasavanja povjerenja Zdravku Mariću, kojeg moji kolege iz Vlade iz Mosta u radnom smislu znaju dulje nego ja, imali smo jednostavno situaciju – odnos povjerenja’, rekao je premijer.

Plenković je konstatirao kako očekuje kolegijalan stav partnera u Vladi u situaciji u kojoj on kao predsjednik Vlade predloži očitovanje Vlade Saboru u kojem odbacuje inicijativu oporbenih zastupnika. ‘Toga danas nije bilo i u tom trenutku prijeđena je ona granica koja iz povjerenja prelazi u nepovjerenje. Tu za mene kao predsjednika Vlade više nema dvojbi. Ministri koji nisu u stanju dati potporu svom kolegi ne mogu biti članovi moje Vlade’, konstatirao je premijer.

Plenković je dodao kako pravna sigurnost ostaje temeljna zadaća njegove Vlade te kako nema pravnih dvojbi oko toga mogu li ministri biti razriješeni. ‘Mogu – temeljem Ustava. Bez bilo čijeg supotpisa’, rekao je premijer Plenković.

‘Odgovornost nije moja nego je odgovornost Mosta’, rekao je premijer.

Gdje je parlamentarna većina?

Plenković je rekao kako on parlamentarnu većinu i dalje ima, ali na detaljnija pitanja novinara je davao vrlo šture odgovore rekavši kako ne zna sada broj ruku koji ima u Saboru, ali kako svakako većinu ima.

Novinare je zanimala računica, pa se tu postavilo pitanje s kime je ta HDZ-ova većina ako se raspadne partnerstvo s Mostom. Komentirao je i današnji istup Ivana Vrdoljaka koji je odbacio mogućnost parlamentarnog preslagivanja u kojem bi sudjelovala njegova stranka. Plenković je u vezi toga rekao kako ima parlamentarnu većinu i bez HNS-a.

Upitan o tome ima li podršku HDZ-a kao stranke za ove svoje poteze, Plenković je rekao kako u to nema sumnje. Zašto mislite da nemam? Pa ja sam predsjednik Vlade i predsjednik stranke koji je stranku iz situacije od prošlog lipnja doveo do ovoga, HDZ stoji iza mene’, rekao je.

Novinari su premijera pitali može li obećati građanima da neće ići na još jedne izbore. ‘Novi izbori nisu realni, ako do njih u nekom spletu okolnosti dođe, ja sam spreman’, zaključio je Plenković.

Reakcije iz Mosta i oporbe

Božo Petrov održao je presicu ubrzo nakon šoka na sjednici Vlade.

‘Most nosi odgovornost za četvoricu ministara koje je predložio u Vladu. Zdravko Marić je odgovornost HDZ-a. Mi smo ovu odluku prije tjedan dana predstavili HDZ-u. Most ne nosi odgovornost za Zdravka Marića, ne možemo i nećemo rušiti Vladu, ali nećemo podržati ministra koji ne može biti ministar financija. Plenković je taj koji treba odgovoriti hoće li ovim činom rušiti Vladu’, rekao je Petrov.

‘Ministri danas nisu smijenjeni. Za smjenu ministara supotpis treba dati predsjednik Sabora ili se povesti rasprava u Saboru. Predsjednik Vlade ishitrenom je odlukom pokušao riješiti problem, ali predsjednik Sabora treba dati svoj supotpis’, kazao je Petrov.

Priznao je da je Vlada trenutačno u krizi.

Saborski zastupnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić još je u Saboru, nakon što je premijer Andrej Plenković smijenio trojicu Mostovih ministara, raspisivanje novih parlamentarnih izbora nazvao jedinim rješenjem. “Ono što sad očekujemo je odgovornost Plenkovića da sazove nove izbore, jer ovo nema nikakva smisla”, izjavio je Hajdaš Dončić novinarima u Saboru.

Zadarski gradonačelnik Božidar Kalmeta rekao je pak da je razrješenje trojice Mostovih ministara državnički potez premijera Andreja Plenkovića jer Most koristi svaku priliku za destabilizaciju Vlade.

