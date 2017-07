SMIJENJENA ANJA ŠOVAGOVIĆ DESPOT: ‘To što mi je HDZ napravio nisu radili ni komunisti!’

Nakon što je Sabor jučer razriješio članove Nadzornog odbora HRT-a Anju Šovagović Despot, Katarinu Bakiju, Miroslava Grgića i Šenola Selimovića uz obrazloženje da su kršili zakon, Anja Šovagović Despot ispričala je kronologiju cijelog slučaja te demantirala nezakonitosti u radu Nadzornog odbora.

Oporba u Saboru jučer je žestoko napala vladajuće zbog odluke o razrješenju NO HRT-a, a otišli su i korak dalje od uobičajenih prepucavanja pa su iz redova SDP-a tvrdili da se na HRT-u događa kriminal kakav se viđa u američkim filmovima te da je zbog prozivanja i ukazivanja na taj kriminal sada “kažnjen” Nadzorni odbor.

Podsjetimo, NO HRT-a u svom je priopćenju od 6. srpnja naveo da je zbog slučajeva koji su mogli biti posljedica koruptivnih radnji i nezakonitih aktivnosti proslijedio DORH-u izvješća o nabavi audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača i o sklapanjima izvansudskih nagodbi.

Korupcija na HRT-u?

Prema zapisnicima sa sjednica NO-a, nadzornici su o nabavama koje smatraju spornim znali i raspravljali još lani u listopadu. Tako se iz zapisnika sjednice NO-a od 21. listopada 2016. vidi da su nadzornici HRT-a raspravljali o izvješću interne revizije o provedenoj reviziji nabave programa po javnom pozivu za nabavu 21 emisije od neovisnih proizvođača u 2016., piše Večernji.



SABOR IZABRAO NOVOG ŠEFA VRHOVNOG SUDA, I ZADNJI DAN ZASJEDANJA OBILJEŽILE SVAĐE: ‘Bernardiću su se pomiješali crtići i Game of Thrones’

NOVE SMJENE U HRT-U I VIJEĆU ZA MEDIJE: Oporba bijesni, optužuju da se želi zaštiti kriminal na Prisavlju

U tom se zapisniku navodi da će NO izvješće dostaviti Ministarstvu kulture sa zahtjevom za nadzorom korištenja sredstava državne potpore. No, nigdje se ne navodi DORH ni sumnje u korupciju. Kao ni u veljači ove godine kad je NO raspravljao o sklapanju izvansudske nagodbe s Jadran filmom. NO kasnije tek donosi zaključak o izvješću o statusu realizacije projekta Grička vještica i upozorava glavnog ravnatelja i Ravnateljstvo HRT-a na rizike i štetu koja bi mogla proizaći za kuću zbog nepostupanja po sklopljenoj nagodbi s Jadran filom.

Zašto su čekali s prijavom DORH-u?

S obzirom da Zakon o HRT-u navodi da će se član NO-a razriješiti prije isteka mandata, među ostalim, ako svojim djelovanjem postupa protivno zakonu i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti HRT-a i ako svojim djelovanjem i ponašanjem narušava ugled HRT-a, optužbe da su članovi NO kršili zakon utemeljene su u zahtjevima NO-a da Trgovački sud imenuje privremenog upravitelja HRT-a nakon što je bio istekao mandat v. d. ravnatelju HRT-a prošle godine, piše taj portal.

Naime, Trgovački sud je odbio taj zahtjev uz obrazloženje da Sabor imenuje ravnatelja HRT-a. NO se na tu odluku žalio Visokom trgovačkom sudu, koji je tu žalbu odbio. NO je tražio u veljači ove godine od Sabora poništenje natječaja za izbor ravnatelja HRT-a zbog, kako su naveli, grube povrede natječajnih pravila. No Sabor to nije prihvatio. Stoga su nadzornici tužili Sabor Upravnom sudu zbog imenovanja Kazimira Bačića glavnim ravnateljem HRT-a, a Upravni sud je tu tužbu odbacio.

Bivša predsjednica NO-a HRT-a Anja Šovagović Despot rekla je da su u Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu 21. travnja ove godine predali izvješća o nabavi audiovizualnih djela i o izvansudskim nagodbama. No, na pitanje zašto nisu odmah to prijavili DORH-u odgovorila je kako su čekali da se prikupe svi materijali pa su to učinili tek onda kas su se svi usuglasili. Ravnatelja su, tvrdi ona, upozorili na štetu ako HRT ne postupa po nagodbi s Jadran filmom jer se nagodbom i sklopljenim ugovorom znatno ojačala procesna pozicija ako bi Jadran film tužio HRT zbog nepostupanja po izvansudskoj nagodbi, a u kojem bi sporu HRT bio u puno lošijoj poziciji nego po prvoj tužbi Jadran filma, piše Večernji.

HDZ IZGLASAO SMJENU NADZORNOG ODBORA HRT-a, STAZIĆ: ‘Ono što su napravili toj ženi je grupno silovanje’

Smijenjena Anja Šovagović Despot u intervjuu za Jutarnji list rekla je kako se ono što HDZ, odnosno vladajuća koalicija čini, nije moglo dogoditi “čak ni u komunizmu”.

“Za Boga miloga, u vrijeme komunizma unaprijed osuđivani bili su pozivani na saslušanja kako bi se makar simbolično zadovoljila forma. Ja sam bila na saslušanju zbog hodočašća u Rim 1982. za vrijeme pontifikata pape Wojtyłe. Nakon toga bila sam saslušana u Petrinjskoj, saslušanje je trajalo osam sati i tek nakon toga mi je milicija uzela passaporto”, rekla je glumica dodavši kako su u sadašnjem trenutku u Hrvatskoj, Miroslav Krleža i njegova djela “aktualniji no ikad”.

Ona će ovog ljeta na Dubrovačkim ljetnim igrama utjeloviti upravo slavnu Krležinu barunicu Castelli pa joj priprema te uloge, kako tvrdi, nakon svega dolazi kao katarzično iskustvo.

“Uloga barunice Castelli, na kojoj radim otprilike tri mjeseca, nakon svih ovih događaja melem je za dušu. Ta bezgranična energija i jedna divlja sloboda koja barunicu i odvede u smrt, pred Leoneove škare, ispunjava me dodatnim veseljem jer se na koncu bavim umjetnošću i kreativnošću, a to česta privilegija. Na kraju krajeva, mogu reći da sam sretna žena i s velikim ću guštom na kraju predstave izreći rečenicu: ‘Lijepe ste svinje svi vi zajedno! Ubojice i varalice, pravo je rekla stara Barboczyjeva”, zaključila je Šovagović Despot.