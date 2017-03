SMEĆE IZ DUBROVNIKA STIŽE U GUNJU: ‘Dok u neke dijelove Hrvatske dolaze investitori, nama stiže smeće. Ali zaradit ćemo milijune’

Načelnik općine Gunja Hrvoje Lucić kaže kako su u tijeku pregovori s dubrovačkim gradskim vlastima o odlaganju otpada iz Dubrovnika na odlagalište Kraplja u Gunji. Gunji će to donijeti prihode, dok će Dubrovnik na taj način riješiti gorući problem otpada, piše zupanjac.eu .

Nakon što je Gradsko vijeće Dubrovnika odobrilo tu odluku, ovih bi se dana trebao potpisati i ugovor.

Gunja kapacitete ne koristi, a u Dubrovniku se smeće gomila

Naime, tri općine, Gunja, Drenovci i Vrbanja trenutno uopće ne koriste slobodne kapacitete i ne mogu ih napuniti do predviđenog roka zatvaranja. Radi se o 25 tisuća tona slobodnih kapaciteta. Dubrovnik, s druge strane, ima gorući problem s otpadom. Tamo ga odlagališta više ne mogu primati pa se smeće gomila, tako da je ovaj dogovor dobar za obje strane.

‘Pristali su na našu cijenu zbrinjavanja od 350 kuna plus PDV za tonu otpada. Očekivana godišnja količina je do 20 tisuća tona’, rekao je Lucić i dodao da će Gunji to značiti velike prihode. Lucić ističe i kako se otpad kod njih zbrinjava po visokim standardima zaštite okoliša. Kako za mještane stoga nema opasnosti, Lucić ne vidi zašto ne iskoristiti tu priliku.



‘Za godinu dana odlagalište se počinje zatvarati i 2018. bit će potpuno zatvoreno, uzeli mi taj novac ili ne’, rekao je.

‘U neke dijelove Hrvatske dolaze investitori, a nama stiže smeće’

Nakon troškova zbrinjavanja, Gunji će na godišnjoj razini ostati između tri i pol i četiri milijuna kuna. Inače se proračun te općine kreće oko dva i pol milijuna kuna.

Inače je odlagalište Kraplja u Gunji jedno od najuređenijih u Hrvatskoj, a kapacitet je puno veći od potreba Gunje.

Mještani priznaju da im nije drago to što će im selo postati mjesto za odlaganje nečijeg otpada, no ipak kažu da je Kraplja moderan deponij i da treba iskoristiti priliku za zaradu kako bi Gunja dobila korist bez opasnosti za mještane.

‘Dok u neke dijelove Hrvatske dolaze investitori, nama stiže smeće! Ali takva nam je valjda sudbina’, rekao je Stjepan iz Gunje.