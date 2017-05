‘SLUŠAJ TI, POSTAO SI BAHAT I NIŠTA NE SLUŠAŠ’: USKOK istražuje prijetnje policijskog šefa i brisanje kazne pijanom vozaču

Protiv pomoćnika načelnika Policijske postaje Imotski Ante Đuke koji je tražio od svog podređenog da oprosti vožnju pod utjecajem alkohola 38-godišnjaku iz Prošloca podnijeta je prijava zbog trgovanja utjecajem.

Đuka će odgovarati iz zbog prijetnje, a prijava protiv njega upućena je USKOK-u.

Disciplinski postupak zbog kršenja zakona

Đuka je sada i udaljen iz službe, te čeka pokretanje disciplinskog postupka.

POLICAJCI: ‘O tom događaju priča cijeli MUP, a odgovorni su ga pokušali zataškati! Našeg kolegu treba nagraditi, a njegovog bahatog šefa smijeniti’



Za ovo Đukino izbjegavanje poštivanja zakona doznalo se nakon što ga je prijavio policajac koji je 30. travnja oko 4.30 sati u Ulici Brune Bušića u Imotskom zaustavio vozilo kojim je upravljao 38-godišnjak iz Prošlošca. Alkotestirao ga je i utvrdio da ovaj ima 0,65 promila alkohola u krvi.

Zbog toga mu je počeo pisati prekršajni nalog koji podrazumijeva trenutačno isključenje iz prometa, oduzimanje vozačke dozvole na mjesec dana, te novčanu kaznu od tisuću kuna.

‘Postao si bahat i ne slušaš’

No, prije nego što je napisao nalog do kraja iznenada se u Bušićevoj ulici stvorio Đuka, u službenom vozilu s još jednim kolegom. Pozvao je policajca do automobila i počeo vikati na njega.

‘Slušaj ti, postao si u posljednje vrijeme vrlo bahat i ništa ne slušaš. Koliko si dugo u policiji’, upitao ga je na što mu je ovaj odgovorio da je šest godina u službi. Đuka mu je tada naredio da poništi prekršajni nalog.

‘IZBRIŠI KAZNU JER BI LAKO MOGAO ZAVRŠITI KARIJERU’: Policajac uhvatio pijanog vozača, šef mu zaprijetio otkazom

‘Storniraj taj prekršajni nalog, napiši da si pogriješio, riješi to kako znaš jer bi vrlo lako mogao završiti policijsku karijeru’, zaprijetio mu je Đuka.

Policajac je odmah prijavio cijeli slučaj, a Sindikat policijskih službenika tvrdi da ga se pokušalo zataškati u vrhu policije. No, nakon što je priča osvanula u medijima, ubrzo je Đuka dobio i službenu prijavu.