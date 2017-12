SLUČAJ TROVANJA U SLAVONIJI: Osječanka završila u bolnici nakon čišćenja dezinfekcijskim sredstvom: ‘Napravila sam veliku grešku’

Liječnici osječke bolnice ovih su dana zaprimili 42-godišnjakinju koja se otrovala dezinfekcijskim sredstvom.

U sezoni grijanja građane se uvijek iznova upozorava na opasnost od otrovanja ugljičnim monoksidom, no počesto se zaboravi da opasnosti vrebaju i iz para dezinfeksijskih sredstava.

Upravo na to zaboravila je 42-godišnja Osječanka koja je nakon čišćenja kupaonice sredstvom koje manje više svi imaju u svojim kupaonicama završila u bolnici. “Čistila sam i nisam otvorila prozorčić u kupaonici. U Objedinjenom hitnom prijemu pitali su me je li riječ o određenom sredstvu za čišćenje, a kad sam im rekla da jest, nije bilo teško zaključiti da su im takvi slučajevi otrovanja dobro poznati. Ne znam kojim su se sredstvom za čišćenje drugi otrovali, no čini mi se da su mnogi sličnog kemijskog sastava”, ispričala je za Glas Slavonije žena koja nije dugo provel au bolnici, no ističe kako situaciju nikad neće zaboraviti.

Njen slučaj potvrđen je i u osjećkoj bolnici. Pročelnik Objedinjenog hitnog bolničkog prijema u KBC-u Osijek dr. sc. Srđan Čalošević kazao je kako građane treba podsjetiti da se klor nikako ne smije koristiti u zatvorenoj prostoriji.



“Ni maska neće zaštititi sluznicu, tako da je jedina zaštita od neželjenih posljedica provjetravanje”, kazao je dr. Čalošević.