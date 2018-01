SLUČAJ MAŠKARIN OTIŠAO U ZASTARU: Sutkinja odbila sve optužbe protiv liječnika zbog kojeg je mladić ostao bez noge

Prema najnovijoj odluci Općinskog suda, slučaj Maškarin je otišao u zastaru, a liječnik koji je bio optužen za nesavjesno liječenje neće odgovarati.

Sutkinja Općinskog suda Brankica Grgurić izrekla je odbijajuću presudu i odbila optužbu protiv dr. Branka Popovića kojeg se teretilo za teško kazneno djelo protiv zdravlja ljudi zbog, kako je pojasnila, uputa Županijskog suda, odnosno nastupa zastare.

Protiv dr. Popovića godinama se vodio postupak zbog optužbi da je iz nehaja kao doktor medicine obavljajući svoju djelatnost nesavjesno postupao i time prouzročio teške tjelesne ozljede Miroslavu Maškarinu. Riječ je o 21-godišnjem mladiću koji je 2006. podvrgnut rutinskoj operaciji slijepog crijeva u KBC-u Rijeka, koja je završila amputacijom lijeve potkoljenice.

Tijek suđenja

Nakon brojnih vještačenja i svjedočenja dr. Popović je u rujnu 2011. proglašen krivim i nepravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu od osam mjeseci, uvjetno na dvije godine. Županijski sud tu je presudu godinu dana kasnije ukinuo te je slučaj vratio na ponovno suđenje. Ono je počelo u svibnju 2013. dok je nekoliko mjeseci prije toga na snagu stupio novi Kazneni zakon.

Dok tužiteljica smatra postoji da kontinuitet u novom kaznenom zakonu te će uložiti žalbu na ovako doneseno rješenje, Popovićev odvjetnik Milenko Škrlec, piše Novi list, još je jednom istaknuo u završnim riječima: “Obrana kao temeljno pravno pitanje za donošenje presude smatra pitanje je li u predmetnoj stvari nastupila zastara kaznenog progona. U tome ustrajemo u cijelosti kod navoda sa zapisnika u svibnju 2013. godine i iz kojeg je razvidno da se u predmetnoj stvari ima primijeniti odredba po kojoj je za to kazneno djelo predviđena kazna zatvora do jedne godine, slijedom čega je zastara nastupila 10. srpnja 2014. godine. Pritom naglašavam i odluku Županijskog suda gdje se navodi: ‘Ne smije se zanemariti da je zabrana povratnog djelovanja zakona segment načela zakonitosti, a to znači da kaznena djela te kaznenopravne sankcije moraju biti određeni zakonom prije počinjenja djela, a navedeno obuhvaća i kvalifikatorne okolnosti koje također moraju biti propisane zakonom prije počinjenja djela”.

Različita mišljenja

Točnije, za djelo za koje je dr. Popović bio optužen bila je predviđena zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina, a izmjenama kaznenog zatvora do jedne godine. Općinsko državno odvjetništvo tvrdilo je da pravni kontinuitet stoji u činjenici da je oštećeni Maškarin izgubio nogu pa samim time i da je riječ o osobito teškoj tjelesnoj ozljedi, no Škrlec je tvrdio suprotno. Također je kazao kako po kaznenom zakonu iz 2006. nije postojalo ni djelo niti odgovornost za tešku ozljedu pa doktor Popović za to nije mogao ni odgovarati.