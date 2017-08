SLOVENSKI TURISTI POBJEGLI IZ ZADARSKE BOLNICE: ‘Bili smo na zaraznom odjelu, a izgledalo je kao da ćemo pokupiti zarazu’

Zgrada koja se raspada, zastarjela oprema i prljavština na tlu i zidovima, takvo je bilo stanje na Odjelu za zarazne bolesti u zadarskoj bolnici, u koju su dva slovenska turista došla po pomoć.

Unatoč lošem zdravstvenom stanju, jedan od njih uspio je pobjeći iz zadarske bolnice, a ističe kako mu tamo nisu čak niti postavili pravu dijagnozu, što je otkriveno tek kasnije u Ljubljani, piše 24ur.

‘Bili smo na zaraznom odjelu i bojali se da ćemo pokupiti neku zarazu’

Bračni par iz Slovenije, Metod Frlec i Ljiljana Šprah, stigao je u zadarsku bolnicu zbog glavobolje i visoke temperature, a tamo su im liječnici rekli da imaju atipičnu upalu pluća.

Slovenski su turisti ostali zgroženi stanjem u bolnici. Kažu da je higijena bila vrlo upitna, a bolnica se doslovno raspadala. Posvuda su vidjeli plijesanj, stropovi su se raspadali, a tuševi i odvodi bili su jako prljavi. Navodno im je čak i jedna medicinska sestra koja tamo radi rekla da se sama ne bi liječila u toj bolnici pod takvim uvjetima.



‘Bili smo na Zaraznom odjelu, a izgledalo je kao da ćemo tamo pokupiti neku zarazu. Kad nam se otkačila infuzija zvali smo sestru, a došla je čistačica koja je popravila. Dijagnoza je bila atipična upala pluća, ali stanje nam se nije popravljalo’, ispričali su za 24ur supružnici iz Slovenije koji su, i dalje bolesni, odlučili glavom bez obzira pobjeći iz zadarske bolnice.

Satima se vozili do Ljubljane, tamo im postavili drugu dijagnozu

Satima su se vozili pod antibioticima do Ljubljane. Pomogao im je Zvonko Jurin, vlasnik apartmana kojeg su iznajmili. On se sam ponudio odvesti ih do Ljubljane njihovim automobilom, a tamo im je u bolnici postavljena posve druga dijagnoza: nije se radilo o atipičnoj upali pluća već o legionarskoj bolesti.

Ne zna se još kako su se Slovenci zarazili. Jurin kaže da bi se vjerojatno zarazili svi, da se radi o zarazi iz vode, a sada se čeka pregled Instituta za javno zdravlje.

Infektolog iz ljubljanske bolnice Blaž Pečavar kaže da je pogrešna dijagnoza kod legionele vrlo opasna jer može završiti i smrću, ako se ne prepozna i ne liječi na vrijeme.