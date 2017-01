SLOVENSKI ŠEF DIPLOMACIJE ZAPRIJETIO: ‘Slovenija bi mogla stvarati probleme hrvatskom turizmu’

Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec direktno je zaprijetio hrvatskom turizmu ako Hrvatska odbije provođenje odluke arbitražnog suda, koju Hrvatska, nakon konsenzualne saborske odluke o napuštanju arbitražnog postupka, kako je najavila, neće priznati.

U emisiji Slovenske televizije Studio City, na pitanje što će se dogoditi u slučaju da odluka arbitražnog suda stigne uoči turističke sezone i ‘egzodusa’ Slovenaca na hrvatsku obalu, ministar Erjavec je odgovorio da će ono što će se tada događati “sigurno više naškoditi Hrvatskoj”, piše Novi list.

“Mislim na one koji će iz Austrije i Njemačke preko Slovenije putovati u Hrvatsku. Ako to pitanje (priznavanja arbitražne odluke, op. a.) još bude otvoreno i ako arbitražna odluka ne bude implementirana, bit će teškoća i već sam rekao da se ta stvar neće lako riješiti”, zaprijetio je Erjavec sugerirajući da će Slovenija stvarati poteškoće austrijskim i njemačkim turistima tijekom njihova tranzita preko Slovenije na putu do Hrvatske.



Nova strategija

Ovakva potpuno nediplomatska izjava slovenskog ministra vanjskih poslova najavljuje skoru eskalaciju slovensko-hrvatskog prijepora oko sudbine arbitraže i odluke arbitražnog suda, koja se očekuje ove godine.

Naime, slovenska je politika očekivala kako će promjenom vlade u Zagrebu doći i do promjene odluke o odustajanju od arbitraže i za vraćanje Hrvatske u taj postupak, no ta očekivanja su se izjalovila nakon što je nova Vlada u Zagrebu jasno dala do znanja da je za nju arbitražni sporazum mrtav, piše Novi list.

Hrvatska strana ponudila je slovenskoj strani još jedan pokušaj bilateralnog rješavanja spora, što Ljubljana nije prihvatila, podsjećajući da je arbitraža jedini način da se riješi spor koji dvije države bilateralnim pregovorima nisu uspjele riješiti posljednja dva i pol desetljeća.

Slovenci lobiraju kod EU

Nova se slovenska strategija sada svodi na lobiranje kod članica Europske unije kako bi Unija izvršila presudan pritisak na Hrvatsku, uvjeravajući kako je arbitražna presuda odluka s međunarodnopravnim posljedicama te kao takva obvezujuća za Hrvatsku. A to posebno zato što je arbitražni sporazum, kako stalno naglašavaju u Ljubljani, donesen ‘pod okriljem’ Europske unije, iako u Zagrebu naglašavaju činjenicu da EU nije potpisnik tog sporazuma.

Izgleda kako Erjavec misli da bi Unija u ovom slučaju morala djelovati kako bi Hrvatska promijenila svoja stajališta, slično kao što se to dogodilo u slučaju kada je Zagreb povukao rezerve u pogledu nekih poglavlja u pregovorima Srbije s Europskom unijom.

“Očekujem da će se nešto slično događati i kad bude trebalo primijeniti arbitražnu presudu”, bio je nedvosmislen šef slovenske diplomacije.

Sabotiranje tranzita

Ali uz diplomatske, Slovenija se očito sprema i na nediplomatske poteze. U tom svjetlu treba promatrati najavu otežavanja tranzita turista kroz Sloveniju, ali i nove incidente na području spornog razgraničenja na moru, s obzirom na to da slovenski ministar nedvosmisleno najavljuje da će slovenska vlada učiniti sve kako bi se presuda provela u roku od šest mjeseci, kako je i predviđeno arbitražnim sporazumom.

Tako Erjavec otkriva da je vlada u Ljubljani naložila svim državnim tijelima da se pripreme za implementaciju arbitražne presude i izvršavanje suverenih prava na mjestima za koja se presudom utvrdi da su slovenska. To bi, dakako, lako moglo dovesti do novih ‘bliskih susreta’ i incidenata između slovenske i hrvatske policije na spornom morskom području u Piranskom zaljevu, s obzirom na to da Hrvatska neće priznati arbitražnu odluku.

No, ta će odluka formalno-pravno ipak biti obvezujuća nakon što je arbitražni sud unatoč skandaloznim otkrićima o pokušajima nedopuštenog lobiranja slovenske strane odlučio jednostavno nastaviti radom do konačne odluke. No Slovenija neće imati nikakve formalne mogućnosti Hrvatsku natjerati na prihvaćanje i implementaciju takve odluke, te stoga očekuje pomoć EU-a, nadajući se da jedino Unija može prisiliti Hrvatsku da prihvati neželjenu odluku arbitražnog suda.