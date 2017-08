SLOVENSKI MEDIJI O TENZIJAMA IZMEĐU HRVATSKE I SLOVENIJE: ‘Pitanje je hoće li uopće doći do susreta Plenkovića i Cerara’

Datum novog sastanka slovenskog premijera Mire Cerara s hrvatskim premijerom Andrejom Plankovićem – koji su oni najavili nakon svog susreta u Ljubljani 12. srpnja – još nije određen, štoviše nije jasno hoće li do njega uopće doći, piše u petak ljubljansko “Delo”.

Prema raspoloživim informacijama, navodi vodeći slovenski dnevnik, datuma za planirani rujanski sastanak još nema jer nije došlo do napretka o sadržaju razgovora. Cerar navodno želi razgovarati samo o implementaciji arbitražne presude koju Slovenija drži obvezujućom za obje strane. Hrvatski premijer pak želi da na dnevnom redu budu sva otvorena pitanja. Ustraje u stajalištu da je arbitraža krivnjom Slovenije kompromitirani proces, te da odluka arbitara ne obvezuje Hrvatsku, pa njihovu presudu zato neće niti primijeniti.

Na svom sastanku u Ljubljani 12. srpnja, dva tjedna nakon što je arbitražni sud donio svoju odluku o granici i nekoliko dana pred sastanak u Trstu lidera država koje sudjeluju u Berlinskoj inicijativi, Plenković i Cerar potvrdili su da su stajališta dviju strana o arbitraži suprotna i da se nisu promijenila, ali su se zauzeli za nastavak dijaloga i novi susret, predviđen u rujnu.

No, zadnjih su dana više izjava o pitanju arbitražne presude dali ministar vanjskih poslova Karl Erjavec i sam premijer Miro Cerar, zaoštravajući poziciju prema arbitražnom sporu i uvjetima za sastanak u Zagrebu.

Prema presudi, Sloveniji bi pripalo više od tri četvrtine zaljeva

Erjavec je izjavu hrvatskog premijera Plenkovića u Savudriji, kad je hrvatskim ribarima zabrinutim zbog arbitražne presude o granici u Savudrijskoj vali kazao da se u svojoj djelatnosti na moru mogu ponašati kao i do sada, nazvao zabrinjavajućom i nepotrebnom. Kazao je da ona ne doprinosi dobrom ozračju, te inzistirao da u zaljevu treba primijeniti presudu arbitara. Prema njoj, Sloveniji bi pripalo više od tri četvrtine zaljeva.

A premijer Miro Cerar kazao je za Slovensku tiskovnu agenciju STA da zajedno sa svojim ministrom vanjskih poslova ocjenjuje kako bi sastanak s hrvatskim kolegom Plenkovićem bio koristan, ali samo “ukoliko hrvatska strana bude spremna razgovarati o implementaciji arbitražne presude”.

Ukoliko Hrvatska ne bi promijenila dosadašnje stajalište nego “odugovlačila” s dogovorom o implementaciji i tražila “izgovore”, onda bi se Slovenija obratila za pomoć Europskoj komisiji, kako bi i Hrvatska postala kooperativnija, najavio je slovenski premijer.

Nema napretka

Kako u petak navodi ljubljansko “Delo”, diplomatski kontakti u vezi s planiranim sastankom Cerara i Plenkovića u Zagrebu odvijali su se proteklih tjedana “na najvišoj razini”, ali do napretka i usklađivanja u vezi tema za razgovor nije došlo, pa bi i sam susret mogao doći u pitanje.

Na Bledskom strateškom summitu koji se za desetak dana održava u Sloveniji najavljen je i dolazak hrvatske ministrice vanjskih poslova i europskih integracija Marije Pejčinović Burić.

Međunarodna konferencija uz čiji se rub uobičajeno odvija i serija bilateralnih i neformalnih susreta bila bi možda i prilika za njen susret sa slovenskim dužnosnicima. No, slovenski je ministar Erjavec unaprijed isključio da bi takvi kontakti mogli dovesti do pomaka glede zagrebačkog susreta dvaju premijera.

“Poseban susret s hrvatskom ministricom nije potreban, osim ako bi došla s ovlaštenjem premijera da predstavi nova hrvatska stajališta glede implementacije arbitražne presude”, kazao je u četvrtak Erjavec, dodavši da u tu mogućnost ne vjeruje, posebno nakon izjave koju je u srijedu Plenković dao savudrijskim ribarima, “pozivajući ih na incidente”, kako je to formulirao Erjavec.