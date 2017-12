SLOVENSKA POLICIJA: ‘Sve hrvatske ribare koji od danas uđu u naše more čekaju novčane kazne, rješenja ćemo im slati i u Hrvatsku’

Državni tajnik u ministarstvu unutarnjih poslova rekao je da je tijekom jutra zabilježen jedan incident, ali da ih tijekom dana više ne očekuje

Prvi dan slovenske jednostrane implementacije arbitražne odluke o granici na moru, te daljnja očekivanja i mjere slovenskih vlasti u Piranskom zaljevu, odnosno Savudrijskoj vali, komentirao je popodne na konferenciji za novinare Boštjan Šefic, državni tajnik u ministarstvu unutarnjih poslova rekavši da je tijekom jutra zabilježen jedan incident, ali da ih tijekom dana više ne očekuje.

‘Odmah smo reagirali’

Prema riječima Šefica, nešto prije sedam sati ujutro “u slovensko more” u zaljevu uplovila su tri hrvatska ribarska broda praćena hrvatskim policijskim brodovima. “Slovenska policija odmah je reagirala i dokumentirala događaj”, kazao je Šefic, dodavši da se situacija kasnije smirila i da ne očekuje nove incidente tijekom dana. “Slovenska policija je hrvatske ribare upozorila da se nalaze u slovenskom moru i da su nezakonito prešli državnu granicu, pa se nalaze u prekršaju”, kazao je Šefic, dodavši da će policija zato kasnije provesti odgovarajuće postupke za taj prekršaj.





“Slovenski državni organi nadziru cijelo slovensko more i imaju situaciju u potpunosti pod kontrolom”, kazao je Šefic, dodavši da na žalost dolazi do incidenata i prekršaja s hrvatske strane. “Mi ćemo napraviti sve da toga bude što manje i da do toga ne dolazi, a u takvim ćemo slučajevima ako se dogode postupati po zakonu i izricati novčane kazne”, kazao je Šefic. Od današnjeg dana Slovenija će kažnjavati i pokretati postupke za sve one koji nezakonito ulaze u slovensko more, dodao je.

Policiju prati i ribarska inspekcija

Slovenski mediji navode da brodove slovenske policije koji reagiraju u takvim situacijama prati i ribarska inspekcija, te da će policija u postupcima protiv prekršitelja ako budu novčano kažnjeni rješenja slati u Hrvatsku, a možda i naplaćivati kazne onima koji se na rješenja budu oglušili prilikom njihova ulaska u Sloveniju. “Prekršajni postupak je precizno reguliran i u slučajevima kad je počinitelj iz druge države. Ako hrvatski organi ne bi htjeli, mi imamo i druge mogućnosti kako im ta rješenja uručiti i naplatiti kazne”, dodao je Šefic.

Dodao je da će slovenska policija zaštititi svoje ribare u zaljevu koji love u slovenskom moru, te da na tom području ne može djelovati organ druge države. “Spremni smo reagirati na odgovarajući način, a za to imamo i odgovarajuće planove iako se nadamo da do toga neće doći”, kazao je Šefic.

