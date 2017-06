SLOVENSKA POLICIJA PATROLIRA, HRVATSKI RIBARI NA MUKAMA: ‘Kako ćemo loviti, a da ne završimo u pritvoru u Kopru?’

Ribari strahuju od novonastale situacije u Piranskom zaljevu i tvrde kako ona neće samo odjeknuti kad je riječ o njihovom poslu.

Brojni su istarski ribari ogorčeni odlukom arbitražnog suda vezanom uz morsku granicu sa Slovenijom u Piranskom zaljevu, a među njima i Danilo Latin koji ističe kako nije samo stvar u onom što će izgubiti njegova profesija nego da treba gledati što točno gubi Hrvatska.

ANALITIČAR KOMENTIRAO PRESUDU: ‘Nijedna država koja drži do sebe ni bi pristala da taj sud odlučuje o njenom teritoriju’

“To znači da Hrvatska na tom dijelu akvatorija nema pravo obnašati vlast. Slovenija nema pravo iskorištavanja prirodnih resursa na površini niti na dnu tog prolaza. Ali nije mi jasno zašto se gubitak tog teritorija sagledava kroz ribarstvo. Je li se u istočnoj Slavoniji gledalo na granicu kroz sađenje ratarskih kultura? Nije. Nismo kvantificirali to u hektarima kukuruza, nego smo išli do kraja rijeke Dunav”, pojašnjava Latin.



Ipak, njegov kolega Diego Makovac koji redovito ribari na tom području najviše je zabrinut budućim režimom ribarenja jer ne zna kako se sada ponašati.

“Pitam se ako sutra tamo odem i bacim mreže kako će na to reagirati slovenska policija i kako će hrvatska policija reagirati na slovensku i mene. Ako mi slovenska policija napravi prijavu zbog ilegalnog prelaska granice, hoće li me kazniti i hoće li me zakonski goniti”, pita se ribar navodeći da je takvih slučajeva već bilo.

Dodaje kako novonastalom situacijom ribarima pada ulov i zarada i to za 30 posto. No, navodi kako je ona ipak bolja od dogovora Drnovšek- Račan. Također ističe da će poštovati hrvtaske propise i odluku koju je donio Sabor pa ćevidjeti razvoj situacije. Što se tiče njihovih kolega preko puta “vale”, Makovac veli da se čuo s njima te da oni i dalje, kao i dosad, žele surađivati.

“Rekli su mi da će poštovati one granice koje budu odredile Hrvatska i Slovenija” ističe ribar za Jutarnji list.

Inače, jučer tijekom dana slovenska policija počela je patrolirati u Piranskom zaljevu. Incidenata zasad nije bilo.