SLOVENIJA SUTRA POVLAČI PRVE POTEZE: Iskusni diplomat otkrio kojim sredstvima prisile bi se mogli poslužiti

Od prepisivanja čestica u katastar do puno problematičnije primjene svog zakona o ribarstvu, Slovenija od sutra povlači prve poteze. Veteran diplomacije otkriva i što sve slovenska strana ima na raspolaganju.

U petak istječe rok za primjenu odluke Stalnog arbitražnog suda o graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije. Hrvatska odluku suda ne priznaje, no slovenska strana najavila je kako će ju u petak početi primjenjivati.

SLOVENSKI PREMIJER CERAR ODRŽAO KRIZNI SASTANAK PA NAJAVIO: ‘Ovaj tjedan započinjemo s primjenom arbitražne presude o granici’

Ipak, ostaje pitanje što to konkretno znači, obzirom na to da hrvatski premijer jasno rekao kako nema nikakvih jednostranih poteza. Strani mediji pišu čak i o oružanom sukobu, no takvi scenariji su nevjerojatni. No, postoje i druge metode kojima bi Slovenija mogla pokušati “istjerati pravdu”. Prije svega, najavljena je tužba protiv Hrvatske na Sudu EU u Luksemburgu kao i blokada ulaska Hrvatske u Schengen, eurozonu i OECD.



LJUBLJANA U OFENZIVI: Slovenija će tužiti Hrvatsku zbog nepoštivanja arbitražne presude o granici

No to su sve slovenske prijetnje u budućnosti, a Ivica Maštruko za Dnevnik.hr otkrio je i konkretne poteze koje bi Slovenija moglu povući već od sutra.

„Slovenija će početi primjenjivati zakonsku odredbu o reguliranju prava osoba sa slovenskim državljanstvom koji žive uz granicu, a prema presudi su ostali na području Hrvatske. Tih stotinjak osoba mogli bi dobiti svaki po 25.000 eura kako bi mogli kupiti nekretninu, stan ili slično na području Slovenije“, kazao je Maštruko i dodao kako Hrvatska nema takvih slučajeva. Napominje kako će Slovenija krenuti i s provedbom zakona o zemljišnim knjigama prema kojem će se uknjižiti katastarske čestice koje su odlukom suda dodijeljene Sloveniji. Kada je u pitanju Sveta Gera, koja je prema arbitraži pripala Hrvatskoj, Maštruko očekuje da bi u slučaju primjene arbitraže slovenska vojska napustila objekt.

Svi ribari bi se lako mogli isplatiti

Kaže kako je izgledno očekivati da će Slovenija početi primjenjivati i svoj Zakon o pomorskom ribarstvu. No tu ističe i prilično praktično rješenje koje je nemoguće samo zbog tvrdoglavosti politike s obje strane.

“Sve skupa, ribara o kojima se ovih dana puno piše ima 50-ak na jednoj i drugoj strani zajedno. Problem nemogućnosti ribarenja na određenom području mogao bi se riješiti i novčanom kompenzacijom jer je riječ o sitnim iznosima. Dvije države mogle bi se dogovoriti da hrvatski i slovenski ribari love na oba područja“, kaže Maštruko i napominje kako među slovenskim ribarima ima i puno Hrvata.

Kada je u pitanju politički pritisak na Hrvatsku, Maštruko isključuje mogućnost da se rješenje spora kao posrednik uključi Europska komisija. „Europska komisija će kao i dosada inzistirati na bilateralnom dogovoru i poštivanju međunarodnog prava te će savjetovati primjenu arbitražne presude“, kaže Maštruko.

Bilateralni sporazum

No analitičar ističe prilično važnu činjenicu. “Odluka postoji bez obzira što mi guramo glavu u pijesak i bit će temelj bilo kakvih budućih dogovora”, kaže Maštruko, no dodaje i kako ne bismo zbog toga trebali biti previše nezadovoljni: “Nelogično zvuči da je Hrvatska više nego zadovoljna odlukom suda prema kojoj je ispunjeno 90 posto naših očekivanja, a s druge strane tu istu odluku ne želimo primijeniti“, kaže Maštruko.

Kao jedino rješenje Maštruko navodi mogućnost da se odluka arbitražnog suda prepiše te da se ona potpiše kao bilateralni sporazum, no napominje kako je pitanje hoće li se to dogoditi.