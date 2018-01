SLOVENIJA NAJAVILA KAZNE, SADA SE ZNA I KOLIKE ĆE BITI: ‘Ovo je teroriziranje hrvatskih ribara, država nas treba zaštititi’

Iako je danas u Savudrijskoj vali bio dobar ulov, hrvatski ribari nemaju previše razloga za slavlje.

Stanje u Savudrijskoj vali je i u srijedu mirno, premda su pripadnici slovenske policije ujutro intervenirali, upozorivši hrvatskog ribara Diega Makovca da se, prema njihovoj procjeni, nalazi u slovenskom dijelu zaljeva, potvrdio je načelnik sektora za granicu istarske Policijske uprave Loris Kozlevac.

Dobar ulov

“Sve se odvijalo uobičajenim scenarijem. Cijelo vrijeme su uz nas bila dva glisera hrvatske policije, da bi se kasnije pojavio i gliser slovenske policije u kojem je bio i slovenski inspektor ribarstva. Oni su nas upozorili da se, navodno, nalazimo u slovenskim teritorijalnim vodama, zapisali su naše podatke i napustili tu lokaciju”, izjavio je novinarima hrvatski ribar iz Savudrije Diego Makovac. Dodao je kako je na tom mjestu zaljeva jutrošnji ulov bio prilično dobar, oko 120 riba listova.

Inače, tijekom noći po svoje mreže je krenulo svega nekoliko hrvatskih ribara. Jedan od razloga je kraj sezone listova i sve slabiji ulov, a drugi je nelagoda i napetost koja je počela vladati kod hrvatskih ribara zbog nesigurnosti ribolova u Savudrijskoj vali, gdje se sve češće unutar hrvatske polovice zaljeva pojavljuju i slovenske patrolni policijski brodovi.

Slovenija najavljuje kazne

Osim toga, kako navode, ribari strahuju od visokih kazni koje najavljuje slovenska strana koja se poziva na arbitražnu odluku da im pripada dvije trećine zaljeva, a koju Hrvatska ne priznaje, kao i nemogućnost prelaska (slovenske) granice ako ne plate te kazne. Stoga je za večeras u Bašaniji kraj Umaga dogovoren sastanak svih hrvatskih ribara s tog područja kako bi se svi dogovorili i zauzeli zajedničke stavove uoči sutrašnjeg dolaska u Zagreb na sastanak s ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem.

“Sve ovo što se događa u Savudrijskoj vali je zapravo teroriziranje hrvatskih ribara od slovenskih institucija. Hrvatska država mora primijeniti odgovarajuće mjere kako bi spriječila teroriziranje hrvatskih građana. Stoga od sutrašnjeg sastanka u Zagrebu očekujem potpunu zaštitu građana za svoju aktivnost na području Hrvatske, odnosno ribarenje u hrvatskim vodama”, poručio je savudrijski ribar Danilo Latin koji je potvrdio kako je noćas na moru bilo desetak tamošnjih ribara.

Kako javlja N1, našim ribarima kazne mogu pisati ribarska inspekcija i policija. Što se ribarske inspekcije tiče, kazne se kreću od 1200 do 41.000 eura za pravne osobe te od 420 do 33.000 eura za privatne osobe. Slovenska policija im pak može pisati kaznu od 500 do 1200 eura za nedopušteni ulazak u zemlju po zakonu o strancima.

Hrvatskim ribarima u spornom dijelu Savudrijske vale kazne sa SLO strane moze pisati:

A) ribarska inspekcija – kazna 1.200-41.000€ za pravne osobe, 420 do 33.000€ za privatne.

B) policija – po zakonu o stancima za nedozvoljeni ulazak u SLO, kazna od 500-1200€ #n1info — Ana Mlinarić (@Ana_Mlinaric) January 3, 2018

Od 30.12-2.1. 7 ribara i 10 policijskih plovila RH uslo nezakonito na podrucje SLO, odgovaraju za #n1info iz slovenske policije. Postupak se vodi po prekrsajnom zakonu, tko po zavrsetku postupka kaznu ne plati, moze mu biti zabranjen ulazak u SLO! — Ana Mlinarić (@Ana_Mlinaric) January 3, 2018

Iz slovenske policije su rekli kako je u četiri dana dana deset plovila policije RH nezakonito ušlo u Sloveniju, kao i sedam ribara. Postupak se vodi po prekršajnom zakonu, a tko po završetku postupka ne plati kaznu, može mu biti zabranjen ulazak u Sloveniju.

Ministrica ponovno pozvala Sloveniju na dijalog

Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić, sinoć je ponovno pozvala Sloveniju da otvoreno granično pitanje u Savudrijskoj vali riješi dijalogom i da se suzdrži od bilo kakvih jednostranih poteza. Naglasila je da su slovenske prijetnje visokim novčanim kaznama hrvatskim ribarima “potpuno neprimjerene, besmislene i nemoguće”.

Ministrica Pejčinović Burić je u razgovoru za RTL istaknula kako Hrvatska ostaje pri svojem stavu da se arbitražnu odluku, koja je za Hrvatsku kompromitirana, ne može provesti jednostrano te je pozvala Sloveniju da se vrati dijalogu s Hrvatskom.