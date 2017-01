SLOVENCI ŽELE NAPAKOSTITI HRVATSKOJ, A NAŠTETIT ĆE SAMI SEBI: ‘Naivno je vjerovati da Njemačka i Austrija neće reagirati’

Dok prijete hrvatskoj turističkoj sezoni, Slovenci kao da zaboravljaju na osnovne slobode Europske uniji, čija su i oni članica.

Vrlo nediplomatska prijetnja Karla Erjavca, koji je najavio sabotažu turističke sezone otežavanjem prolaska turista kroz Sloveniju na putu do Jadrana mogao bi se pokazati prilično autodestruktivnim potezom.

Bilo kakav pokušaj namjernom kompliciranja tranzita kroz Sloveniju izazvao bi gotovo instantnu reakciju Beča, Berlina i Rima, piše Novi list. Naime, slično se dogodilo prije desetak godina kad je Ljubljana odbila uvesti jeftinije tjedne vinjete što je izazvalo burne reakcije susjednih zemalja. Slovenija je na koncu popustila i uvela jednotjedne vinjete za korištenje svojih autocesta.

SLOVENSKI ŠEF DIPLOMACIJE ZAPRIJETIO: ‘Slovenija bi mogla stvarati probleme hrvatskom turizmu’



Kršenje sloboda EU

No, na stranu i reakcije susjednih zemalja, opstukcija tranzita predstavljala bi direktno nepoštivanje slobode kretanja ljudi koja je jedna od glavnih pretpostavki Europske unije te je za očekivati kako Bruxelles neće zažmiriti na takvo kršenje sloboda.

Razlog ovakvog ponašanja Ljubljane je svakako njihovo nezadovoljstvo hrvatskim istupanjem iz arbitraže u kojoj Slovenija vidi sredstvo za ostvarenje teritorijalnog kontakta s otvorenim morem. Upravo Erjavec, koji sada prijeti, bio je glavni krivac za skandal koji je doveo do propasti arbitražnog postupka.

On se, podsjetimo, na jednoj slovenskoj televiziji hvalio kako će ishod arbitraže biti povoljan za njegovu zemlju te kako će Slovenija dobiti izlaz na otvoreno more. Radi se o informacijama koje on nije smio imati te je time potaknuo sumnje za se iza kulisa događa nešto što nije u skladu s propisima.

Maltretiranje turista

Hrvatski europarlamentarac Ivan Jakovčić došao je do sličnog zaključka. On je u programu N1 konstatirao kako je ‘naivno i smiješno, odnosno nije moguće vjerovati da Austrija i Njemačka, pa ni Hrvatska, neće reagirati ako netko bude maltretirao turiste’.

‘Pisao sam Europskoj komisiji pa i europskoj povjerenici za transport i komunikacije, Slovenki Violeti Bulc i pitao je što misli o tome i što će napraviti ako dođe do takvog pokušaja zaustavljanja slobode kretanja usluga i ljudi. Treba vidjeti kako će draga kolegica Buls reagirati’, rekao je Jakovčić i dodao kako sve što Slovenija radi zadnjih godinu dana jednostavn onema smisla.

Kaže kako su svi europarlamentarci začuđeni ovakvim nediplomatskim prijetnjama plasiranima iz Ljubljane te smatra kako arbitraža nakon onog skandala ne može ići dalje.

‘Vjerujem da će naš uspjeh ipak biti okrunjen, jer je način na koji je Slovenija radila degutantan i to ne može biti prihvaćeno’, rekao je Jakovčić.