SLJEDBENICI RASKRINKALI OPASNU SEKTU U HRVATSKOJ: ‘Rekao im je da je on bog, maharadža… Morali su mu ljubiti noge’

Zoran Krneta, koji ističe da je učitelj joge i meditacije, sebe smatra bogom kojem je dopušteno sve pa tako i život s više žena.

Tvrde to brojni sugovornici novinarke Provjerenog navodeći da su Krnetini sljedbenici psihički izmanipulirani, da mu slijepo vjeruju, ljube noge, jedu isključivo ono što im on kaže te zbog toga pate od brojnih fizičkih poremećaja. Uz sve to, dodaju, nakon njegovih seansi otuđuju se od bližnjih i postaju suicidalni.

Zbog njihovih navoda Provjereno je pokušalo istražiti kriju li se iza opasne sekte i financijske malverzacije te jesu li njegovi pristaše ljudi s visokih pozicija pa ga zbog toga nitko ne zaustavlja u, kako navod eopni koji ga znaju, u uništavanju brojnih obitelji.

‘Tradicionalna načela hinduizma u kojem je muškarac bog’

“Ima taj jedan moment što je on pričao, to je dio hinduizma. Mi zapravo prakticiramo tradicionalna načela hinduizma u kojem je muškarac bog. Muškarac je bog svojoj ženi. Ti mene moraš poštovati kao boga, ti meni trebaš ljubiti stopala kad se probudiš… To sam ja čak i radila ispočetka, a njegovi sljedbenici to rade i dalje”, ispričala je Ines.



“Rekao im je da je on bog, maharadža”, kazala je majka jedne punoljetne osobe koja je također u sekti. Najodaniji nose crvenu narukvicu od konca na ruci kao znak odanosti svom učitelju. I ogrlicu oko vrata. Ističe da je njezino dijete prešlo na stroži režim prehrane. Jede samo 5 namirnica. Uglavnom gladuje, na rubu je anoreksije, ima 15 kg manje…

“Nakon svega se bojim da ćemo od jednog zdravog djeteta dobiti jedno bolesno i prazno dijete… Ne znam hoće li nakon svega, ako se ikad izvuče, moći normalno živjeti”, kaže ona. “Nakon njegovih seminara dijete mi je dolazilo doma doslovno u stanju nekakve opijenosti, tupog pogleda, i govorilo je da ga mi ne volimo, da ne vrijedi više ništa…”, otkriva jedna osoba koja poznaje Krnetu.