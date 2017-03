SLAVONCI U PANICI, GODINAMA PILI VODU OTROVANU ARSENOM: Liječnik nabrojao moguće katastrofalne posljedice

Još od davne 1989. zna se za nedozvoljene razine opasnog arsena u vodi u slavonskim Komletincima, no dosad nitko ništa nije poduzeo. Mještani, koji nisu znali da godinama piju i plaćaju otrovnu vodu, preklinju da ih se podhitno prestane trovati.

‘Zgrožena sam nakon što sam saznala da nas godinama truju arsenom, kao i činjenicom da nitko nije našao za shodno reći nam kakvu to vodu pijemo’, rekla je ljutita Katica Novoselac, ravnateljia OŠ Vladimira Nazora u Komletincima.

Ona i njezini sumještani ogorčeni su jer su saznali kako već 28 godina piju otrovnu vodu, koju uredno plaćaju.

Slučajno je otkriveno da je u vodi nedozvoljena količina arsena

‘U siječnju ove godine utvrđeno je da u cjevovodu naše škole voda bakteriološki nije ispravna, rečeno nam je da pod hitno to riješimo i to smo uradili. Nakon toga dobili smo potvrdu da je voda bakteriološki ispravna. Na upit roditelja je li voda za piće, rekla sam da je, ne znajući da voda ima u sebi arsena više nego što je dozvoljeno. To je sasvim slučajno otkriveno, i to nakon što je utvrđeno da voda nije prošla sanitarnu inspekciju u jednom ugostiteljskom objektu u Komletincima. Nakon toga to je objavljeno na društvenim mrežama. Nažalost, u Vinkovačkom vodovodu su se tek nakon pritisaka javnosti i sve češćih upita kakvu vodu piju mještani Komletinaca oglasili dopisom koji su dostavili u poštanske sandučiće i u njemu su priznali da voda ima previše mangana, željeza, arsena i amonijaka’, dodala je ravnateljica.



Ona kaže kako je taj dopis bez potpisa odgovornih osoba iz Vodovoda i bez konkretnih informacija o tome o kojim se nedozvoljenim količinama radi.

Suočeni s manjkom informacija, mještani su se pokušali informirati na internetu.

Tko je godinama zataškavao istinu?

‘Koliko ja znam, voda prema pravilniku EU smije imati maksimalno 10 mg/l arsena. Navodno je Vodovodu stigla uredba kojom je dozvoljeno da ona bude 50 mg/l, i to samo u razdoblju od tri godine, te da se nakon toga problem s arsenom mora riješiti. Nitko nam to nije rekao, niti se očitovao o tome da je ta količina u vodi koju pijemo trostruko veća. Tražimo da se utvrdi tko je to godinama zataškavao, zašto nam nisu rekli da voda koju pijemo iz bunara Livada u Komletincima nije za piće nego da je tehnička voda, unatoč tome tu su nam vodu cijelo vrijeme masno naplaćivali’, pita se Natalija Šutalo, prenosi 24sata.

Njezin sumještanin Mirko Matijašević pokazao je analizu iz 2013. u kojoj stoji kako je o vodi u Komletincu 129 mg/l arsena.

‘Nas tri prijatelja došli smo do tog pokazatelja, i ja sam odmah prestao piti tu vodu, a njih dvojica nisu. Nažalost, oni su preminuli, a ja sam još živ’, rekao je Matiješević.

Otkako je saznala da je voda otrovna, mještanka Anđa Milušić kupuje flaširanu vodu.

‘Svaki dan kupujem 14 litara vode, i to platim blizu 50 kuna, pa izračunajte koliko je to mjesečno, a s druge strane vodovodu plaćam vodu koju ne smijemo piti. Ne znam kako ću ovo izdržati’, rekla je Milušić.

Gradonačelnik je upoznat sa situacijom.

Rješenja neće biti barem mjesec dana

‘Mještanima Komletinaca smo u utorak uputili dopis u kojem ih izvješćujemo da voda u vodoopskrbnom sustavu iz bunara Livada nije ispravna za piće, te da ćemo poduzeti sve da Grad Otok osigura dostatne količine pitke vode, što uključuje i priključak na vodoopskrbni sudstva Otoka, što bi trebalo biti realizirano u roku od mjesec dana. Drugo na čemu ćemo inzistirati je kopanje novog bunara u Otoku, jer iz ovog koji imamo neće biti dovoljno vode, i treće, tražiti od onih koji nam mogu pomoći da se ubrza priključene na Regionalni vodovod kojim bi nam došla voda iz vodocrpilišta iz Sikirevaca’, rekao je Šarić.

Arsen je izrazito opasan za ljude

Posljedice trovanja arsenom mogu biti katastrofalne.

‘Simptomi koji mogu upućivati na akutno trovanje arsenom u ljudi su krvarenje iz probavnog trakta, povećani gubitak tekućine, niski tlak, prestanak rada bubrega… Nažalost, ako je organizam dulji period izložen trovanju, odnosno kad je riječ o kroničnom trovanju, onda čovjeku prijete šećerna bolest, karcinom kože, pluća, jetre i bubrega. Vrlo često trovanje arsenom izaziva i oštećenje perifernih živaca, odnosno perifernu neuropatiju’, objasnio je dr. sc. Igor Francetić.

Njegove riječi potvrdili su i u Hrvatskom toksikološkom zavodu.

‘Kronično sustavno trovanje arsenom očituje se u promjenama kože, upalama sluznica te simptomima poput polineuropatije, slabosti, anoreksije, hepatomegalije, gastrointestinalnih tegoba, žutice, konjunktivitisa, nadražaja gornjih dišnih putova, hiperpigmentacije, ekcematoznog i alergijskog dermatitisa. Arsen je dokazani karcinogen te prema službenim podacima najčešće izaziva karcinom krvi, kože i pluća’, objasnili su.