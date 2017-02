SLAVONAC ZBOG EPILEPSIJE VEĆ 8 GODINA NEZAPOSLEN: ‘Nitko me ne želi, djeci krijem da prosim’

Ovaj gospodin samo je jedan od naših sugrađana koji živi u siromaštvu. Zbog bolesti već 8 godina ne može naći posao te je primoran živjeti od milostinje.

Ispred osječke trgovine jednog trgovačkog lanca zadnjih dana stoji jedan muškarac, ne stariji od 40 godina, uredno odjeven i obrijan. Preko prsa mu stoji natpis – Pomozite da othranim svoje dvoje djece’.

Glas Slavonije ponudio mu je da napiše njegovu priču te da bi mu tako sigurno netko priskočio u pomoć, no on je pristojno odbio iako je bez posla od 2009. godine. Kaže, ne želi da djeca znaju da skuplja milodare.

‘Imam kćer koja ide u peti razred osnovne škole i sina koji ide u prvi srednje. Još od 2009. sam bez posla i nikako ne mogu naći novi. Bolujem od epilepsije, pa, iako se bavim informatikom, čim na razgovoru za posao spomenem svoju bolest, nitko me ne želi zaposliti. Javio sam se za rad na Jadranu kao sezonac i vjerujem kako ću od travnja uspjeti otići raditi na more, a do tada se snalazim na ovaj način. Razveden sam i, nažalost, ne mogu očekivati pomoć supruge, a moja djeca ne znaju da na ovaj način dolazim do novca i zato ne želim da mi ime i prezime bude objavljeno u novinama’, rekao je ovaj gospodin koji ne želi da mu se zna ime i prezime.



Primjer ovog gospodina samo je jedna od tužnih sudbina. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, gotovo je 30 posto stanovništva Hrvatske u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, što preračunano iznosi oko 1,29 milijuna ljudi. Zbog toga je svaki dan sve više osoba koje traže pomoć u novcu ili robi različitim apelima prema svojim sugrađanima.