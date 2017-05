SLADOLJEV NIJE RAZOČARAN REZULTATIMA U ZAGREBU: ‘U drugom krugu Most neće nikoga podržati. Birači su dovoljno inteligentni’

Marko Sladoljev, kandidat Mosta za zagrebačkog gradonačelnika i nositelj liste za Gradsku skupštinu, izjavio je u nedjelju nakon objave izlaznih anketa, kako nije razočaran što neće uči u drugi krug izbora, dodavši da je Most u Zagrebu počeo od nule te da su na pragu ulaska u zagrebačku Gradsku skupštinu.

Sladoljev je novinarima u stožeru Mosta ustvrdio da, kada dođu prvi neslužbeni rezltati izbora, ta će stranka ući u Skupštinu Grada Zagreba. Zahvalio je volonterima i Mostovim kandidatima na listama.

U Zagrebu smo počeli od nule i nismo imali ništa, a danas imamo ustrojen Most u Gradu Zagrebu. To je oko 400 ljudi na listi i oko 1000 volontera i to je jedan početak Mosta u Gradu Zagrebu, rekao je Sladoljev.





Na novinarski upit o tome koga će Most podržati u drugom krugu izbora za gradonačelnika, Sladoljev je rekao da neće nikoga podržati.

“Mislimo da su naši birači dovoljno inteligetni da ih nitko ne treba poticati za izbore. Oni će sami odlučiti, to je volja građana Grada Zagreba”, dodao je.