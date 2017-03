SKUPO PLAĆENA AMERIČKA PR ZVIJEZDA OTKRILA KAKO JE BILO RADITI ZA MILANOVIĆA: ‘Mahanje zastavom nije bila moja ideja’

Komunikacijski stručnjak Alex Braun, stariji potpredsjednik tvrtke Schoen&Berland Associates (PSB), specijaliziran je za političke kampanje. Njega je Zoran Milanović angažirao za izbore 2015., a navodno je on čovjek koji stoji iza promjene imidža najveće oporbene stranke.

Alexa Brauna SDP je platio gotovo milijun kuna, točnije 837.127,5 kuna.

PR-ovac je, između ostalih, savjetovao i Tonyja Blaira te Hillary Clinton.

On je danas komentirao kampanju koju je na parlamentarnim izborima vodio za SDP. Kaže kako je radio na kampanjama diljem svijeta te da je Hrvatska bila samo jedna od zemalja u nizu, no da je zbog toga jako sretan.



Rad za SDP shvatio je tada kao izazov.

‘Imali su lošu komunikaciju s biračima’

‘Razgovarali smo, pokušao sam shvatiti situaciju, upoznao sam se sa SDP-om i Zoranom Milanovićem i bio sam vrlo brzo uzbuđen, bila je to sjajna situacija. Postojala je ta jedna politička stranka koja je mnogo učinila, ali imali su lošu komunikaciju s biračima, pa je to bio izazov za mene’, rekao je Alex Braun za N1.

Otkrio je na što se najviše fokusirao tijekom SDP-ove kampanje te pokušao objasniti kako je Milanović na sve to reagirao.

‘Naivno je razmišljati da bi vas takav kandidat ujutro nazvao i pitao koju će kravatu staviti. Treba se fokusirati na njegovu komunikaciju s biračima, na prioritete, pomažete mu pričati priče. Nije stvar u sadržaju politike, on već postoji i to je nešto o čemu odlučuje premijer i politička stranka, to se samo mora upakirati. Kad pogledate situaciju u Hrvatskoj, to je bio dobar kontrast bivših vlada. Bilo je mnogo korupcije i došao je SDP i počistio situaciju, napravili su brojne dobre stvari, ali glasači to nisu znali i to smo pokušali ispraviti’, kaže Braun.

Na pitanje je li on zaslužan za preokret u Milanovićevu ponašanju, kada je tijekom kampanje počeo mahati hrvatskom zastavom, Braun je odgovorio:

‘Domoljubni dio cijele kampanje je bio naglašavan od medija više nego što je to zapravo činjenično bilo tako. Mi nismo to vidjeli kao dramatičniju razliku, ali ljudi su se usmjerili na političku stvarnost, na razinu korupcije i ekonomsku situaciju. Bilo im je važno da se otvore nova pitanja. Mahanje zastavom nije bila moja ideja’, rekao je Braun te se dodatno osvrnuo na glavni fokus kampanje.

‘Glasači su bili frustrirani’

‘Postojao je jedan povijesni aspekt cijele priče, postojale su mračne godine HDZ-ove vlade koje su bile pune korupcije. SDP je došao na vlast i počistio je mnogo toga. Imali su zanimljiv program i radili su dosta toga. Glasači su bili frustrirani, jer nije bilo dovoljno napretka, ali htjeli smo ih upozoriti što će se dogoditi kad druga strana dođe na vlast’, kazao je Braun te priznao da se namjerno nije isticao u to vrijeme.

‘Ja nisam dio priče, ja zapravo samo pomažem svom klijentu i izbjegavam medijski publicitet, ja nisam dio priče, ona se svodi na SDP i hrvatski narod, ja samo pokušavam komunicirati ono što oni žele poručiti javnosti.’

Politički savjetnik može utjecati na izbore, a Braun je pokušao objasniti kako.

‘Ponavljam, sve se svodi na to da pričate dobre priče. To je moj posao, ja ne izmišljam politike, to čine političari. Ja samo pomažem shvaćati kako glasači razmišljaju, koje su njihove potrebe i pokušavam spojiti politike i način razmišljanja javnosti. Spin doktor je neobičan termin, ali nema tu ništa mračno, ako činite nešto dobro, glasači to moraju znati, ako smatrate da druga strana ima pogrešne ideje, to morate reći javnosti’, objasnio je komunikacijski stručnjak.

‘Milanović me nije u svemu slušao’

Što se tiče odnosa s Milanovićem, Braun kaže da nije 100 posto slušao, ali i da to ne radi niti jedan njegov klijent.

‘Nijedan moj klijent me ne sluša 100 posto. Uvijek je pitanje slušaju li me uopće i žele li poslušati glavne stvari koje im ja želim poručiti. Milanović je slušao, ali je imao vlastiti stav i odluka je na kraju uvijek bila na njemu. Mislim da je donio mnogo dobrih odluka tijekom naše suradnje i to se odrazilo na rezultate. Ja sam pomagao savjetima, on me nije u svemu slušao’, iskreno je kazao.

Alex Braun u prosjeku odbije 50 posto klijenata. S nekima se jednostavno ne bi osjećao ugodno raditi, tvrdi.

‘Odbio sam mnogo klijenata. Rekao bih da u prosjeku odbijam 50 posto klijenata koji mi se jave. Ne bih nikad radio s nekim s kime bih se osjećao neugodno. Pristupili su mi ljudi i organizacije, koji su u najmanju ruku sumnjivi. S njima nikad ne bih radio’, rekao je Braun, koji je suradnju sa SDP-om prekinuo zato jer su oni mislili da ga više ne trebaju.

‘Nisu bili zainteresirani’, kazao je.

Posljednju kampanju nije detaljno pratio, no smatra kako je ključan trenutak bio sastanak Zorana Milanovića s ratnim veteranima. Tada se sastanak snimao te je objavljen u medijima.

Bez obzira na tu pogrešku, Braun ima dobro mišljenje o Milanovićevom načinu rada.

‘On je vrlo inteligentna osoba, sposobna i vrlo je motiviran i mislim da mu je budućnost otvorena’, kaže Braun.

Za HDZ ne bi radio

Iako ga SDP više nije tražio pomoć, Braun ne bi radio za HDZ.

‘Imam dva načela kojima se vodim, nikad ne bih radio za suprotnu stranu. Ako bi prošao određeni broj godina, onda bih o tome razmislio. A ne bih nikad radio s klijentima s kojima bih se osjećao neugodno. Trenutačno ne bi bilo prikladno da poslujem s HDZ-om’, rekao je.