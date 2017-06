Iako ih ne košta niti kune, mnoge škole nisu se prijavile za program koji bi učenicima dao besplatno voće, povrće i mlijeko, osobito u Dalmaciji.

Ministarstvo poljoprivrede najavilo je kako od iduće školske godine, uz podjelu voća i povrća osnovcima i srednjoškolcima, starta i program besplatnih mliječnih obroka. Novac za ovaj projekt je osiguran mahom iz EU fondova. Za sve škole novca ima, ravnatelji samo trebaju ispuniti zahjev.

Za besplatne su se školske obroke dosad prijavile 1104 škole u Hrvatskoj (sto obrazovnih ustanova više nego lani), no u Dalmaciji se ravnateljima ne da gubiti vrijeme na zdravu prehranu đaka: interes za sudjelovanje u projektu iskazalo tek 185 škola u četiri dalmatinske županije, čak stotinu manje nego prošle školske godine. Od prijavljenih škola gotovo pola ih se izjasnilo da nije zainteresirano za podjelu mlijeka. To im je, kažu, previše komplicirano.

Gdje će stajati mlijeko, treba li ga prokuhavati…

“Teško mi je komentirati odluke mojih kolega jer ni mi do zadnjega nismo znali bismo li prihvatili na sebe tu odgovornost podjele mlijeka. Ni do dan danas ne znamo na koji način će u škole stizati to mlijeko, hoćemo li ga mi morati prokuhavati, hoćemo li radi toga morati angažirati još koju osobu u kuhinji…

Upitno je i tko će otkupljivati mlijeko koje se ne popije. Upravo radi dobrobiti djece smo razmišljali prijaviti se ili ne za ovaj novi program” kaže Marita Guć, ravnateljica OŠ Manuš, jedne od rijetkih škola u Dalmaciji koja će svojim đacima od iduće godine dijeliti sve obroke koje subvencionira EU.

U Ministarstvu poljoprivrede žale zbog slabog interesa ravnatelja na jugu države. Danas je zadnji dan za prijavu, pa apeliraju na direktore škola da ispune zahtjev na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Ovaj je projekt značajan i za hrvatske poljoprivrednike koji svoje proizvode teško mogu plasirati na police velikih trgovačkih lanaca, a kroz školsku shemu imaju siguran plasman čitavu godinu.

Velik plus i za male proizvođače

“Za razliku od prošlogodišnje sheme, ovom dajemo mogućnost školama da same odaberu lokalne poljoprivredne proizvođače koji se nalaze u bliskoj okolici škola, a koji će dostavljati svježe voće, povrće i mliječne proizvode . Drago mi je što se ove godine prijavilo gotovo trostruko više dobavljača; lani smo ih imali 30, a u ovom trenutku 78”, kaže ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, za Slobodnu Dalmaciju i dodaje da su u pojedinim gradovima, poput Pule, Karlovca, Križevaca, Zaboka, Krapine, Gospića, Senja i Vinkovaca apsolutno sve škole uključene u školsku shemu besplatnih obroka.

Iz Ministarstva poljoprivrede napominju da je strah ravnatelja kako će si natovariti ogroman posao bez osnova. Voće i povrće dolazi im već oprano i spremno za konzumaciju, a o pakiranju mlijeka se dogovaraju s dobavljačima. Ako im mlijeko isporučuje tvrtka, od nje mogu zatražiti praktična pakiranja od dva decilitra, a ako im je dobavljač OPG, iznaći će neku drugu mogućnost. Uostalom, umjesto mlijeka učenicima mogu dijeliti jogurte.

“Za raspodjelu mlijeka ne moraju čak imati ni kuhinju jer se proizvodi prije same raspodjele moraju spakirati, sukladno EU zakonodavstvu i pravilniku o provedbi školske sheme. Škole, napominjemo, odabiru dobavljača dajući prioritet kratkim lancima opskrbe i nabavi proizvoda od lokalnih proizvođača s kojima potpisuju ugovor” ističe ministar.