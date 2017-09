ŠKOLA POČELA, A IMENIKE JOŠ NISU TISKALI: Odgovorni u tome ne vide nikakav poseban problem

Iako je danas drugi dan škole, ‘Narodne novine’ još uvijek školama nisu dostavile dnevnike i imenike, a prema nekim informacijama, to neće učiniti još dva tjedna.

Narudžbe su se zaprimale do sredine srpnja, no naručena pedagoška dokumentacija školama još nije dostavljena. Dok ne stignu imenici i dnevnici nastavnici će zapažanja i ocjene morati zapisivati u blokiće i na papiriće, a kasnije sve prepisivati. Oni koji imaju e-dnevnike imat će nešto lakši posao, no mnogo škola ih još uvijek ne koristi.

‘Znala je ta dokumentacija i ranije stizati u zadnji tren, ali uvijek je do ove godine dolazila na vrijeme. Ja nemam podatak koliko osnovnih škola ima e-dnevnike na našem području, ali to nije veliki broj i većina škola još uvijek koristi dnevnike i imenike, tako da bi to mogao biti problem’, rekao je o ovom slučaju Đuro Baloević, predsjednik Splitsko-dalmatinskog ogranka Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola, tzv. HUROŠ-a.

Dodaje kako su do sredine srpnja sve osnovne škole dostavile svoju narudžbe “Narodnim novinama” te napominje da je došlo i do izmjene Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji koji je stupio na snagu 1. rujna.



‘Mnogi tajnici škola i ravnatelji su zvali danas “Narodne novine” i koliko znam, svi su dobili informaciju da će im pedagoška dokumentacija stići oko 15. rujna’, rekao je Baloević za Slobodnu Dalmaciju.

Nadležni ne vide problem

Iz ‘Narodnih novina’ napominju kako su upoznati s nastalim problemom te da će preostalil materijali stići u što kraćem roku. Iz Ministarstva su pak dostavili odgovor u kojem ističu da je Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama objavljen u Narodnim novinama 17. svibnja 2017. te je na snagu stupio 1. rujna 2017.

”Narodne novine’ d.d. sudjeluju u izradi pedagoške dokumentacije kao partner u tisku i distribuciji, sukladno ovjerenim dokumentima koje dobivaju od nadležnog ministarstva. Sva prispjela ovjerena pedagoška dokumentacija je otisnuta i distribuirana, dok će i ostali dio biti tiskan i distribuiran u najbržem mogućem roku po primitku ovjerenih dokumenata’, kazao je rukovoditelj Odjela korporativnih komunikacija “Narodnih novina”, Bojan Vinek.

Iz njegova odgovora nije jasno kako je problem nastao, ali je jasno da svi ovjereni dokumenti koji su potrebni kod njih još nisu stigli i da će biti tiskani tek kada ti dokumenti stignu.

‘Pravilnik je zbog usklađivanja pedagoške dokumentacije te olakšavanja vođenja iste u školama predvidio dosta izmjena u odnosu na dotadašnji Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama te se odmah pristupilo izradi nove pedagoške dokumentacije. Od objave navedenog pravilnika Ministarstvo intenzivno surađuje s djelatnicima “Narodnih novina” i gotovo je sva pedagoška dokumentacija već usuglašena te ili tiskana ili u zadnjoj fazi pred tisak’, stoji u odgovoru Ministarstva.