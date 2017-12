SKANDALOZNI SPIN IZ HDZ-A: ‘Naš župan ženu je udario samo jednom, pa što? Ona već može hodati…’

Požeško-slavonski župan i prilično istaknuti HDZ-ovac Alojz Tomašević jutro je priveden u požešku policiju zbog obiteljskog nasilja.

Tomašević je, o čemu je prvi pisao Net.hr, fizički ozlijedio svoju suprugu s kojom ima troje djece. Žena je potom potražila pomoć u Općoj županijskoj bolnici u Požegi. Navodno su joj utvrđene lakše tjelesne ozljede.

NET.HR PRVI DOZNAJE: HDZ-ov požeško-slavonski župan priveden zbog obiteljskog nasilja, njegova supruga završila u bolnici

Župan Tomašević zasad ne razmišlja o ostavci, tvrdi izvor portala Direktno.hr, inače bliskom vladajućoj stranci. Izvor blizak vrhu lokalnog HZ-a tvrdi kako je cijeli slučaj ‘predimenzioniran’, iako je Tomašević priveden i ispitan u policiji. U policiji nisu htjeli otkriti razlog privođenja HDZ-ovog župana.



‘Već je viđena kako hoda gradom’

‘Incident se dogodio. Svi znaju za njihove obiteljske probleme, no priča je predimenzionirana. Udario ju je samo jednom. Ona je već poslije podne viđena kako hoda gradom. Mediji su predimenzionirali sve. Župan sam neće dati ostavku, jer bi to značilo nove izbore, no nije isključeno da Zagreb odluči drugačije’, rekao je izvor portala Direktno.

Dožupan Vedran Neferović nije htio komentirati cijeli slučaj. Neferović je također poznat po nasilju. On je, naime, dok je još bio požeški gradonačelnik, pretukao novinara lokalnog portala.