SKANDALOZNA IZJAVA HDZ-ovog ZASTUPNIKA: ‘Kako da vjerujem policiji u kojoj su pola Hrvati, a pola Srbi?

Pripadnici policije jučer su otvorili bunker u polju pokraj groblja u vinkovačkom prigradskom naselju Mirkovci, ali u njemu nije bilo oružje, kako su govorile njihove informacije.

Domagoj Džigumović, glasnogovornik Policijske uprave vukovarsko-srijemske, izvijestio je novinare da oružje nije pronađeno, a da su do saznanja da se ono tamo nalazi došli “temeljem operativnih radnji”. Džigumović nije otkrio tko je policiji bio izvor, a riječ je o čovjeku kojeg im ga je uputio HDZ-ov saborski zastupnik Stevo Culej.

“Meni i mojim ljudima, nekadašnjim pripadnicima specijalne policije, prošli je tjedan došao jedan abolirani Srbin iz Mirkovaca i ispričao nam da je u tom spremištu minobacač i drugo oružje. On nije imao nikakvog razloga to izmisliti i zato smo ga smatrali pouzdanim izvorom i jedan od nas prenio je policiji informaciju o tom oružju. Policajci su pristup bunkeru osiguravali pet, šest dana i onda su, bez medija, to danas raskopali. Poslije su pozvali novinare i rekli im da su pronašli samo nekakve prazne sanduke”, rekao je novinarima Novog lista Culej.

On je uvjeren da je oružje bilo u spomenutom bunkeru u trenutku kad im je taj neimenovani Srbin to ispričao.



“Ponavljam, on je nama prišao i time je puno riskirao, doveo se u opasnost kad je riječ o njegovim sunarodnjacima. I zašto bi onda to sve izmislio? Nema smisla i stoga mu vjerujem, kao što cijenim i sve ostale abolirane Srbe koji nam žele pomoći u rješavanju sigurnosnih problema. Ali, ja ne vjerujem policiji i sumnjam u njihovo postupanje i to ne samo u ovom slučaju”, naglašava HDZ-ov zastupnik iz Vukovara, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata.

Culej tvrdi da ima debele razloge za rezerve prema navodima policije da oružja nije bilo u bunkeru.

“Kako da vjerujem vukovarskoj policiji u kojoj su pola Hrvati, a pola Srbi? Pa zapovjednik patrolnog policijskog broda na Dunavu je Srbin, kao i dva policajca na njemu i švercaju drogu, oružje, tko zna što još. To se napokon mora reći. Ja ne želim zbog Milorada Pupovca kao noj gurati glavu u pijesak. Ne dolazi u obzir. Osim toga, podsjećam i na to da je iz varaždinske policije svojedobno netko odnio oružje i eksplozivna sredstva, a to je zataškano. Bih li zbog toga trebao vjerovati policiji? Ili zbog toga što četnici mirno hodaju Vukovarom dok se hrvatske branitelje uhićuje? Ništa im više ne vjerujem”, poručuje Culej u izjavi za Novi list.