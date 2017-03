SKANDAL U ZADRU: Turisti prekrcali brod pa su školarce koji njime idu iz škole ostavili da noće na rivi

Školarci koji su se u petak navečer htjeli ukrcati na brod G&V linije na relaciji Zadar-Iž-Sali i doći kući ostali su na zadarskoj rivi jer za njih jednostavno nije bilo mjesta, iako su neki od njih imali i pokaze. Brod su dupkom ispunili posjetitelji trail utrke koja je sljedeći dan održana u Salima.

Linija, koja je prije svega uvedena radi školaraca, ostavila je maloljetne učenike u noći u zadarskoj luci.

‘Ta linija vozi u 20 sati i to samo radnim danom, ne vozi ni vikendom, ni preko praznika ni ljeti. Dijete mi je trebalo krenuti iz Zadra navečer, a onda me je u jednom trenutku nazvala i rekla kako u brodu nema mjesta, na što sam ostala šokirana. Rekla je također da im je osoba koja prodaje karte rekla da je gazda na brodu pa nek’ probaju kod njega, ako ih on pusti, pusti’, rekla je majka jednog od djeteta koje je ostalo na rivi za Slobodnu Dalmaciju.

S djecom se na rivi nalazila i jedna majka koja se trudila da barem uđu u brod i otplove kući.



Vlasnik broda se oglušio

‘Kada se obratila posadi i rekla da puste djecu jer je ta linija prije svega za njih, posada ju je počela vrijeđati i govoriti da ne viče kako ostali putnici ne bi nešto čuli. To je sve vidio i gazda broda, ali se na to uredno oglušio i okrenuo glavu kao da nisu njegova posla’, rekla je Ana Brčić.

Djeca su stajala na rivi i promatrala svađu.

‘Kada smo došli ispred broda zatekli smo i druge učenike koji su nam rekli da ih u brod ne puštaju te da će najvjerojatnije trebati ostati u Zadru, iako je jedan od učenika rekao da on nema kod koga ostati u gradu. Mislili smo da će nas pustiti ako pričekamo da svi uđu, ali oni su nam digli skale ispred nosa i otplovili, kaže djevojka koja je bezuspješno čekala ulazak u brod’.

Kako je moguće da linija ukrca turiste, a djecu ostavi na rivi?

‘Točno je da je dio djece čekao do zadnjeg trenutka polazak broda jer su se nadali da ćemo ih pustiti unutra. Ali, to se ne smije, jednostavno nije dolazilo u obzir da se brod prekrca. Prekomjerni ukrcaj broda izričito je zabranjen, a nama se to događa svaki put kada se nešto organizira na otocima’, rekao je vlasnik broda Dražen Montana.

‘Ta je linija samo paušalno nazvana školskom, ali to je redovna državna linija koja ima svoja mjesta kao bilo koje drugo putničko vozilo. Ne postoji uredba ili pravilnik koji regulira da će netko tko ima pokaz imati i osigurano mjesto u brodu. Organizatori tog sportskog natjecanja na Dugom otoku bili su dužni organizirati prijevoz za svoje natjecatelje, pogotovo zato što su znali da će ih biti više od planiranog’, dodao je.

Ovo nije prvi put

Ovo nije prvi put da ljudi ostaju na zadarskoj rivi kad se nešto događa, rekao je Ferdinand Petešić, inicijator projekta koji se održao na Dugom otoku.

‘Već tri godine radim na tome da napravim nešto na Dugom otoku i onda ovo natjecanje izazove kompletnu lavinu svih problema otočana. Ovo nije prvi put da ljudi ostaju na zadarskoj rivi kada se nešto na otocima događa. Ja suosjećam s roditeljima čija su djeca ostala na rivi i da je moje dijete ostalo, vjerojatno bih i ja pobjesnio. Ovim putem se, kao inicijator utrke, javno ispričavam roditeljima čija su djeca ostala u Zadru’, rekao je dodavši kako je problem zapravo nastao s ‘padobrancima’ koji su u vlastitom angažmanu odlučili otići na Dugi otok.

‘Sve osobe koje su platile kotizaciju i ispunile prijavu imale su organiziran prijevoz do Dugog otoka, i to izvanrednom linijom koja je uvedena isključivo zbog njih. Nije bilo moguće kontrolirati koliko ljudi će još naknadno doći jer nisu bili uopće prijavljeni. Da sam znao da su nečija djeca ostala na rivi, osobno bih gliserom otišao po njih’, rekao je Petešić.