KAKO JE TO MOGUĆE U TURISTIČKOJ ZEMLJI? ‘Sletjeli smo u Rim jer su sve zračne luke u RH tada bile zatvorene’

Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus A320, na letu iz Zagreba prema Dubrovniku, zbog jake bure nije mogao nastaviti let prema svom cilju.

Kako su udari prelazili 40 čvorova, posada je planirala povratak u Zagreb, ali ih je, kako neslužbeno doznaje portal Avioradar, Zračna luka Zagreb – Franjo Tuđman odbila uz obrazloženje da “nemaju dovoljno ljudi za prihvat zrakoplova”.

Posada je potom let preusmjerila na zračnu luku Leonardo da Vinci Fiumicino u Rimu gdje je sletjela oko 1 sat poslije ponoći.

LET CROATIA AIRLINESA IZ ZAGREBA ZA DUBROVNIK MORAO SLETJETI U RIMU: Razlog je prilično nevjerojatan



Iz Croatia Airlinesa su istaknuli kako nijedna zračna luka u Hrvatskoj nije bila “otvorena” te su morali usmjeriti zrakoplov u Rim.

“Zbog iznenadne bure, odnosno jačine vjetra koji je sinoć na dubrovačkom području prelazio maksimalne dopuštene kriterije Croatia Airlinesa za sigurno slijetanje, zrakoplov Croatia Airlinesa na letu OU664 Zagreb – Dubrovnik nije mogao sletjeti u dubrovačku zračnu luku. Zbog toga je odlučeno da se zrakoplov na letu OU664 preusmjeri natrag u MZL Zagreb, odnosno u polazišnu zračnu luku, no MZL Zagreb obavijestila je kompaniju da prihvat zrakoplova Airbus 320 i 124 putnika u to doba (oko ponoći) više nije moguće obaviti.

S obzirom na činjenicu da u Hrvatskoj više nije bila otvorena ni jedna zračna luka, zrakoplov je preusmjeren u Rim, gdje je svim putnicima osiguran hotelski smještaj i to o trošku Croatia Airlinesa. U skladu s Europskom regulativom, kompanija će svim putnicima osigurati prvi raspoloživi let do njihovoga krajnjeg odredišta, Dubrovnika, i to danas oko 13 sati i 45 minuta na letu Rim – Dubrovnik. Croatia Airlines ispričava se svim putnicima na poremećaju u planiranom putovanju, iako nije mogla utjecati na niti na jedan od razloga poremećaja”, stoji u priopćenju.

Ovo je prilično skandalozno, ako se uzme u obzir da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo naredbu o radnom vremenu aerodroma koju je potpisao ministar Oleg Butković. Naredba je objavljena u tiskanom izdanju Narodnih novina 29. ožujka 2017. Tamo primjerice piše da Zračna luka Split ima radno vrijeme do 22 sata, Dubrovnik do 23 sata, dok Zračna luka u Zagrebu mora raditi 24 sata.