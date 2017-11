SKANDAL U POLICIJI: ‘Bivši načelnik je kolegici koja ne može imati djece rekao: ‘Napravit ću ti ga za 50 eura…”

Zbog teške je povrede službene dužnosti iz službe udaljen bivši načelnik virovitičko-podravske policije Mirko Kostelac, objavila je ta policijska uprava.

Nakon prijave Nacionalnog sindikata policija za više povreda službene dužnosti bivšeg načelnika, Ministarstvo je provjerilo navode i udaljilo Kostelca s posla.

Zlorabio položaj i prekoračio ovlasti

Provjera Ministarstva unutarnjih poslova utvrdila je da je Kostelac tijekom prošle godine zlorabio položaj i prekoračio svoje ovlasti.

Glas Slavonije piše da je Kostelac 23. studenoga rješenjem načelnika PU virovitičko-podravske udaljen iz službe, a protiv njega će se podnijeti i zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka. Na njegovo je mjesto u rujnu došao Siniša Knežević.



Razlozi zbog kojih je bivšeg načelnika prijavio Nacionalni sindikat policije doista su raznoliki, a iz sindikata poručuju da se takvo ponašanje ne može tolerirati nikome, a posebno ne policijskom službeniku.

“Onaj tko je podnio prijavu neka kaže zašto je to učinio”

‘Prijavili smo ga jer nije normalno da, kada netko ima svatove, sve policijske patrole iz tog mjesta pošalje dalje. Uz to je jednoj kolegici, koja nažalost ne može imati djece, rekao da će joj za 50 eura napraviti dijete. Jedan kolega na to mu je prigovorio, pa mu je načelnik rekao kako je bolje da šuti. Nakon nekoliko dana prebacio ga je na posao 60 kilometara od njegova mjesta stanovanja gdje je do tada i radio. Tako je i MUP-u nanio štetu jer do tada čovjek nije trebao nikakve putne troškove’, rekao je za Glas Slavonije predsjednik Nacionalnog sindikata policije Nikola Kajkić.

Upitan za komentar, bivši načelnik Mirko Kostelac nije htio davati izjave, a rekao je da je i dalje djelatnik MUP-a.

‘Onaj tko je podnio prijavu protiv mene neka i kaže zbog čega me prijavio, a ja ću o tome reći što imam na mjestu gdje to bude trebalo. I dalje sam djelatnik MUP-a i nisam ovlašten davati bilo kakve izjave’, rekao je.