SKANDAL U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA: Bez natječaja nabavili Microsoftove licence za 16 milijuna kuna

Državni ured za reviziju je zbog utvrđenih nepravilnosti ministarstvu dao uvjetno mišljenje

Ministarstvo pravosuđa tijekom prošle godine svoje je rashode pisalo na pogrešnim računima, a Microsoftove licence u iznosu od 16 milijuna kuna nabavilo bez javnog natječaja, samo s jednim odabranim ponuditeljem, objavio je Državni ured za reviziju koji je zbog utvrđenih nepravilnosti tom ministarstvu dao uvjetno mišljenje.

Na čelu Ministarstva bio Ante Šprlje

Ministarstvo, na čijem je čelu tada bio Mostov ministar Ante Šprlje, provelo je za nabavu Microsoft licenci u ožujku 2016. pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave. S odabranim ponuditeljem je u travnju 2016. zaključen ugovor na određeno vrijeme (do 1. travnja 2017.) vrijedan 16.021.112 kuna s PDV-om. Takva je nabava inače u djelokrugu rada Središnjeg državnog ureda za javnu nabavu, koji je 2014. i 2016. proveo otvorene postupke nabave tih licenci kojima je sada rok važenja do lipnja 2019.Državni ured za reviziju dao je svoje uvjetno mišljenje i zbog utvrđenih nepravilnosti i propusta u vezi s evidentiranjem rashoda bez primjene računovodstvog načela o nastanku događaja. To su radili na pogrešnim računima Računskog plana, nerealno su iskazivali vrijednost nefinancijske imovine te pogrešno evidentirali popis imovine i obveza.

Konkretne zamjerke revizije odnose se i na ponovljene nepravilnosti iz prošlih revizija glede sklapanja ugovora o djelu u iznosima većim od propisanog. Rashoda za nabavu informatičke opreme, plaćanja licenci te najamnina nisu propisno evidentirani, a obveze u iznosu većem od 26 milijuna kuna nisu iskazane po subjektima i pojedinačnim iznosima.



Manjak Ministarstva pravosuđa veći od 7 milijuna kuna

Ministarstvo pravosuđa s 82 posto financira se iz državnog proračuna, ostalo su prihodi od prodaje nefinancijske imovine. U 2016. od kazni zaradilo je samo 200.000 kuna, a od igara na sreću dobio je oko 1,7 milijuna kuna. Ministarstvo je zaradilo 56.000 eura sudjelujući u projektu jačanja vladavine prava u Makedoniji, što je financirala Latvija.

Osim toga, Ministarstvo za razne zakupnine i najamnine poslovnih prostora godišnje izdvaja čak 40 milijuna kuna, što je prevelik iznos zna li se koliko državnih zdanja zjapi prazno. U sudskim postupcima protiv Republike Hrvatske Ministarstvo je platilo 5,7 milijuna kuna. Za naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neutemeljenim uhićenjima izdvojeno je 4,1 milijun kuna. Utvrđeno je i da se ne vode evidencije o korištenju 31 službenog automobila, ne ispisuju se putni i radni listovi.

Državni ured za reviziju je jučer dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2017. te 139 pojedinačnih izvješća. Za 12 korisnika državnog proračuna izražena su dva bezuvjetna i deset uvjetnih mišljenja.