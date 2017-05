SKANDAL U METKOVIĆU: Studenticu izbacili iz Mostovog autobusa jer je na Facebooku ‘lajkala’ stranicu HDZ-ovog kandidata?!

Studentica na školovanju u Zadru, inače građanka Metkovića, izbačena je s popisa putnika koji su autobusom, u organizaciji Mosta, sutra trebali biti prevezeni u Metković na glasanje na lokalnim izborima.

Razlog je, tvrdi otac, samo zato što je njegova kći na Facebooku “lajkala” stranicu Dalibora Milana, HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika Metkovića.

“LOKALNI IZBORI

Dragi Metkovci u Zadru, kao što vjerojatno svi već dobro znate, u nedjelju 21.05. 2017. održavaju se lokalni izbori u Republici Hrvatskoj, pa tako i u našem rodnom gradu, Metkoviću. Kako je to bilo i prije 4 godine, tako će i ove godine MOST organizirati prijevoz za sve studente koji žele doći u Metković kako bi glasovali (nemojte ovo protumačiti kao kupovanje glasova, svi imamo 18 godina, glasujte prema vlastitom razumu i savjesti). Ukoliko se želite javiti za prijevoz do Metkovića, ali i nazad, slobodno se javite meni u inboks i ja ću vas pribilježiti i reći vam sve pojedinosti koje vas interesiraju. Vidimo se”, stoji u statusu objavljenom na Facebooku 7. svibnja.

Kako piše Neovisni portal, djevojka je nakon ove objave nazvala oca i pitala hoće li se pribilježiti za prijevoz do Metkovića, na što joj je otac potvrdno odgovorio. Spomenuti portal došao je u kontakt s ocem, koji kaže da je nakon prijave njegove kćerke na objavljeni oglas, dana 16. svibnja stigao poziv s broja 098/1852-524 s kojeg je poručeno da je ona skinuta sa spiska putnika, jer su joj rekli “da se sve čuje i sve zna”, između ostalog da je “lajkala” stranicu Dalibora Milana.

Otac je nakon razgovora sa svojom kćerkom nazvao navedeni broj te nakon što se predstavio upitao je da li je dobio stožer MOST-a i dobio je potvrdan odgovor. Na postavljeno pitanje zbog čega je njegova kći izbačena sa spiska za prijevoz studenata, jednostavno je spuštena slušalica.

Kako je ispričao, najviše ga je povrijedilo što na poruci jasno piše da putnici mogu glasati po svojoj savjesti, a zbog negativne klasifikacije izbačena je sa spiska.

“Aktualnoj vlasti najviše zamjeram što su podijelili grad i građane, a na ovom primjeru to su i dokazali. Ja se zalažem za suprotno, želim grad bez podjela”, kratko je rekao Dalibor Milan za Neovisni portal, upitan da prokomentira slučaj.