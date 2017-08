SKANDAL TRESE IMUNOLOŠKI ZAVOD: Propalo čak 20.000 litara krvne plazme, v.d. ravnatelja podnio ostavku

U Imunološkom je zavodu, koji je prije četiri godine izgubio dozvolu za preradu krvne plazme, od tada je propalo čak 20.000 litara krvne plazme kojoj je istekao rok. Vršitelj dužnosti ravnatelja Imunološkog, Bojan Benko, zbog tog je problema podnio ostavku i prije isteka mandata.

Čak 20.000 litara krvne plazme rok je od 2013. godine do danas istekao i ona je sada propala. U ranijim je godinama Imunološki zavod u cijeloj godini iz čitave zemlje primao 30.000 litara. Krvna plazma kojoj je istekao rok sada se više ne može prerađivati za lijekove, ali ju je moguće iskoristiti na neki drugi način, no to će biti puno skromnije.

Ministar zdravstva rekao je da će se u spašavanje Imunološkog uključiti Vladino povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Grada Zagreba i države. To bi povjerenstvo trebalo znati više o tome hoće li se graditi novi pogoni Zavoda. Otkako je on ministar, plazma kojoj je istekao rok prodaje se vani, rekao je Milan Kujundžić i dodao da nema podatke o točnoj količini krvne plazme kojoj je istekao rok trajanja.

Benko, koji je jučer napustio i predao svoje radno mjesto, inače je stručnjak za preradu krvne plazme, a sada nije htio komentirati cijelu situaciju niti svoju ostavku. Nije htjela puno govoriti ni sindikalistica Lidija Jagarinec već je samo najavila konferenciju za novinare idućeg tjedna.



‘U posljednje dvije godine, otkako je Imunološki postao javna ustanova, ništa se nije dogodilo. Proizvodnje nema, nema prerade plazme i četiri ravnatelja su se u tom periodu izmijenila, a da nisu napravili nikakav posao’, rekla je Jagarinec za 24 sata.