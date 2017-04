ŠOK NA SJEDNICI VLADE: PLENKOVIĆ SMIJENIO TRI MOSTOVA MINISTRA!

Premijer Andrej Plenković zatražio je razrješenje trojice Mostovih ministara, Slavena Dobrovića, Vlahe Orepića i Ante Šprlje, jer su odbili podržati ministra Zdravka Marića!

Vlada je odbacila inicijativu SDP-a o opozivu ministra financija, a zato su glasovali svi osim trojice Mostovih ministara.

“Vlada Republike Hrvatke ne prihvaća navode u ovoj inicijativi predvođene SDP-om”, rekao je Plenković.

“Prijedlogom za pokretanje pitanja povjerenja Zdravku Mariću, riječ je o prijedlogu koji je podnio određeni broj zastupnika u Saboru, a na koji smo pripremili očitovanje Vlade RH. Ono u svom sadržaju iznosi argumente na temelju kojeg Vlada RH ne prihvaća navode u ovoj inicijativi, predvođene prije svega SDP-om, kao glavnom oporbenom strankom i jasno i argumentirano odgovaramo i na aluzije koje se odnose i na eventualne sukobe interesa ministra financija i njegovih odluka u HBOR-u kad je riječ o kreditima za dio kompanija u koncernu Agrokor. Vrlo jasno govorimo i o tome kako činjenica da je jedno vrijeme bio zaposlenik Agrokora, nije mogao znati niti ima odgovornost za ove procese koji su se dogodili u proteklim mjesecima i tjednima”, rekao je Plenković obrazlažući ovu Vladinu odluku.



“Cilj ovoga Zakona o izvanrednoj upravi nije bila zaštita pojedinca i jedne obitelji, nego spriječiti negativne efekte i lančane reakcije na hrvatsko gospodarstvo, kad se radi o koncernu ove veličine. Naš je cilj da izvanredni povjerenik verificira detaljno i temeljito stanje u kompaniji, što podrazumijeva financijska izvješća, dovođenje nove revizije koja će pogledati pravo financijsko stanje u kompaniji. Tek kad se tad utvrdi da ima nepravilnosti, utvrđivat će se odgovornost zašto je to tako nastalo i tko je za to odgovoran. Tu je politika Vlade jasna i odlučna. To ni na koji način nije povezano s radom ministra financija u Vladi RH i to se vidi u rezultatima koje ostvarujemo kad je riječ o makroekonomskim pokazateljima i potezima koji nailaze na odobravanje svih međunarodnih institucija i partnera i stoga je naš stav da odbacujemo kritike oporbe, osobito predvođene onom strankom čiji se doprinos rješavanju ovoga problema svodi na selfije i promoviranje kiseloga zelja. Vlada se nikada ne bi upustila u političke jeftine politikantske aktivnosti, a koje nimalo ne pridonose kredibilitetu stranke o kojoj je riječ, a niti pridonose rješavanju problema s kojim je Vlada suočena”, rekao je Plenković, zamolivši članove Vlade da glasuju za taj njegov prijedlog.

Nakon što je uslijedilo glasovanje, trojica Mostovih ministara bila su protiv – Dobrović, Orepić i Šprlje, a Plenković je zatražio njihovo razrješenje. “Molim tajnicu da pripremi odluku o razrješenju trojice Mostovih ministara”, rekao je premijer.