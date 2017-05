SJEĆATE LI SE PSA MEDE? Vlasnici ga žele usmrtiti, živi u gladi i hitno treba novi dom

Pas Medo iz Peroja u Istri svojedobno je, stjecajem neretnih okolnosti, postao medijska zvijezda jer je na sudu bio proglašen krivim zbog preglasnog lajanja.

Nesretni Medo u međuvremenu je pao u zaborav, a ovih dana na njega je podsjetila Karolina Đanić, koja na Facebooku angažirano objavljuje informacije i anstoji pomoći napuštenim i zlostavljanim psima. Jučer je objavila da je Medi ponovno potrebna pomoć jer su njegovi stari vlasnici bolesni i ne mogu više brinuti o njemu, pa razmišljaju o tome da ga eutaniziraju. Karolina poziva ljude dobre volje da pomnognu i udome Medu koji se trenutačno nalazi u okolici Zagreba.

“Tko zna kada je zadnji puta jeo”

“Medu smo zaboravili. Nisam stigla otići do njega… ko zna kad je zadnji put jeo. I pio vodu. Jer nikad nije imao vode kad sam došla tih par puta… (…) Medo hitno traži novi dom. Stari vlasnici su bolesni i žele ga eutanazirati. Oni ga ne mogu hraniti jer su nepokretni, to ponekad napravi susjeda. Ovih par puta dok sam ga posjetila, u zdjelici sam vidjela jedino pljesnivi kruh i ukiseljeno mlijeko. Vodu nisam nijednom našla. On doslovno živi u gladi. Nalazi se u okolici Zagreba, nije cijepljen niti čipiran dok ne nađemo udomitelja. A i treba ga oporaviti. Najbitnije je da mu nađemo novog vlasnika. Koji zna s velikim psima”, napisala je Karolina Đanić kojoj se na njezin profil na Facebooku mogu obratiti svi koji žele pomoći psu Medi.

