SJAJNE VIJESTI ZA HRVATSKU: Državni zavod za statistiku objavio procjene rasta BDP-a

Hrvatsko gospodarstvo poraslo je u drugom tromjesečju za 2,8 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, što je brže nego u prethodnom kvartalu, ali manje od očekivanja.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u srijedu prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u drugom kvartalu porastao 2,8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

To je već 11. tromjesečje zaredom kako BDP raste, i to brže nego u prethodnom, kada je gospodarstvo ojačalo 2,5 posto.

No, to je manje od očekivanja. Osam makroekonomista, koji su sudjelovali u anketi Hine, procjenjivali su u prosjeku da je gospodarstvo poraslo za 3,0 posto na godišnjoj razini. Njihove procjene rasta kretale su se od 2,7 do 3,4 posto.

Najveći pozitivni doprinos BDP-u u drugom tromjesečju ostvaren je rastom izdataka za konačnu potrošnju kućanstava. Ta potrošnja porasla je za 3,8 posto.

Doprinos domaće potražnje bio je pozitivan, 3,3 postotna boda.

Prema sezonski prilagođenim podacima, BDP je u drugom tromjesečju ojačao za 0,8 posto u odnosu na prethodni kvartal, dok je u odnosu na drugo lanjsko tromjesečje porastao za 3,4 posto.