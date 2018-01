ŠIRILI HOTEL PA ISKOPALI MASOVNU GROBNICU U ISTRI: ‘Doslovno su ih pobacali, možda su umrli od kuge’

‘Zasad znamo da se radi o srednjovjekovnim nalazima, i da se radi o ostacima masovne grobnice. Ljudi su ovdje nabrzinu sahranjeni, doslovno su pobacani, i to vjerojatno kako bi se ostali stanovnici tada zaštitili od bolesti, pretpostavljamo kuge ili neke druge epidemije.’

Odmah pokraj starih gradskih zidina Novigrada ovih je dana pronađena masovna grobnica iz srednjeg vijeka.

Srednjovjekovnu grobnicu pronašli radnici koji su proširivali hotel

U grobnici je pronađeno više od dvadeset kostura, a pronašli su ih radnici koji su proširivali novigradski hotel Cittar. Osim kostura, pronađeno je i nekoliko malenih fragmenata keramike. Sada su u tijeku iskapanja, piše Glas Istre.

‘Zasad znamo da se radi o srednjovjekovnim nalazima, i da se radi o ostacima masovne grobnice. Ljudi su ovdje nabrzinu sahranjeni, doslovno su pobacani, i to vjerojatno kako bi se ostali stanovnici tada zaštitili od bolesti, pretpostavljamo kuge ili neke druge epidemije. Preliminarnim istraživanjima možemo reći da se radi o grobnici u kojoj je sahranjeno najmanje 20 ljudi na jednome mjestu, a s lijeve i desne strane nalaze se još dva odvojena dječja groba iz različitog vremenskog perioda’, rekao je arheolog Vjekoslav Iličić, vanjski suradnik Muzeja grada Umaga.



Neuobičajen način pokapanja

Dodao je i da su se u to vrijeme mladi pokojnici pokapali s nogama prema jugu, a iz ovih je kostura vidljivo da su pokopani na način neobičan za to vrijeme: s nogama prema sjeveru. Arheolozi istražuju više o cijeloj situaciji, no posao im otežava činjenica da je dio tog nalazišta dobrim dijelom uništen tijekom prethodnih godina zbog postavljanja različitih instalacija. Ostaci kostiju i lubanje ispitat će se u Institutu za antropologiju u Zagrebu, a nakon toga će se znati dob i spol pokojnika, a vjerojatno i još neki podaci, piše Glas Istre.