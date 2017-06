SINIŠA KOVAČIĆ VRAĆA SE NA TREĆI DNEVNIK: ‘Radujem se svakoj novoj šihti, uostalom – jednom novinar, uvijek novinar’

Siniša Kovačić od ovoga je tjedna pojačanje u trećemu Dnevniku Hrvatske radiotelevizije (HRT). Dugogodišnji HRT-ov novinar i urednik, koji je prošle godine bio vršitelj dužnosti glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, u kasnovečernje izdanje Dnevnika Hrvatske radiotelevizije vraća se nakon gotovo tri godine.

„Povratak u treći Dnevnik raduje me, ali me i dodatno obvezuje jer je to emisija koja je obilježila moj novinarski rad, emisija koja je bila vrlo citirana i komentirana te često, osobito ljeti, među najgledanijim sadržajima Informativnoga medijskog servisa Hrvatske radiotelevizije. Privilegij je na kraju dana imati priliku urediti vijesti dana, staviti naglasak na najvažnije događaje i autorskim pečatom zaokružiti neke teme, ali i otvoriti neke nove. Radujem se svakoj novoj šihti, uostalom – jednom novinar, uvijek novinar’, ističe urednik i voditelj trećega Dnevnika Siniša Kovačić, koji je sinoć odradio svoje prvo izdanje Dnevnika, a uređivat će i voditi i Vijesti u 17, javljaju iz HRT-a