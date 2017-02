SINDIKATI NAJAVLJUJU ŠTRAJK I TRAŽE UKIDANJE NOVE MJERE: ‘Svi SSS radnici su pod latentnom prijetnjom otkaza’

Sindikati su uputili pismo saborskim zastupnicima u kojem su naveli da prijete štrajkom zbog Zakona o poticanju zapošljavanja.

Sindikalist Vilim Ribić za N1 je rekao da se ‘Zakon o iseljavanju’, kako ga je nazvao, donosi bez konzultacija sa socijalnim partnerima.

Ribić: ‘Politika je u korist krupnog kapitala i imućne manjine’

‘Zakon o poticanju zapošljavanja – odnosno zakon o poticanju iseljavanja iz zemlje – donosi se bez konzultacija sa socijalnim partnerima, po hitnoj proceduri i postaje konačni, krunski dokaz da je politika ove vlasti politika u korist krupnog kapitala, korporacija i imućne manjine’, rekao je Ribić i dodao da se tim zakonom ‘na beskrupulozan način proširuje važenje naknada i za ljude koji nisu u stalnom radnom odnosu i na razini minimalca, sa srednjom stručnom spremom’.

Ti će radnici biti bez radnog odnosa, primati minimalac i raditi što se od njih zatraži. Ribić upozorava da su svi SSS radnici pod latentnom prijetnjom prekida radnog odnosa. Poslodavac takvim radnicima više neće ni isplaćivati plaću već će to činiti država, tako da poslodavac prema radniku nema baš nikakvih obaveza.



‘Ljudi su očajni, tko će ovako nastaviti raditi u Hrvatskoj?’

‘Koji poslodavac neće uštedjeti tako da otpusti radnike sa srednjom stručnom spremom i zaposli nove, koje država plaća sredstvima EU? Kažu da je to namijenjeno dobrobiti radnika, ali ovakvom mjerom radi se suprotno. Ljudi su očajni, tko će nastaviti ovako raditi u Hrvatskoj?’, smatra Ribić i dodaje da je to alarmantno i katastrofalno. Tu je mjeru nazvao poticanjem daljnjeg raslojavanja i stvaranja još dubljih socijalnih razlika, ali to nije prva takva mjera Plenkovićeve vlade. Kao primjer navodi poreznu reformu.

Ribić je pozvao građane da se sindikatima pridruže u prosvjedu s ciljem da se ta mjera povuče ili izvadi iz hitne procedure te se potom saslušaju sindikati, koji traže ukidanje mjere za stručno osposobljavanje za radnike sa srednjom stručnom spremom. Ako se mjera ne ukine, što sindikati traže, onda žele barem da se ona reducira na visoku stručnu spremu. Takve mjere, kaže Ribić, povećavaju raseljavanje i ruše cijenu rada u zemlji.

Štrajk i prije lokalnih izbora

‘Zašto se ljudi iseljavaju? Zato što svojim plaćama, minimalnim plaćama, nemaju za djecu, nemaju za srednje škole, za obroke u školi. Kako će minimalcem platiti školovanje?, kaže Ribić.

Štrajk bi se mogao dogoditi i prije lokalnih izbora, najavio je i dodao da je SSSH već pisao premijeru Plenkoviću u vezi ovog problema, ali ispada ‘kao da su se obratili upravi vodovoda’, rekao je Ribić za N1.