SINDIKATI BIJESNI NA VLADU: ‘Ovu ucjenu vam nećemo zaboraviti do idućih izbora’

Predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić danas je reagirajući na činjenicu da Vlada nije donijela odluku o povišici osnovice za dva posto u javnim službama, to jest za onoliko za koliko će osnovica rasti u državnim službama, rekao kako se radi o neodrživosti različitog tretmana javnih i državnih službi prema kojemu se radnici iste složenosti posla plaćaju različito te ustvrdio da Vlada time priprema teren kako bi u pregovorima o Temeljnom kolektivnom ugovoru, ponovno tražila ukidanje regresa.

“O neodrživosti različitog tretmana javnih i državnih službi prema kojemu se radnici iste složenosti posla plaćaju različito već je rečeno dosta. Različite osnovice za javnu i državnu službu presedan je koji prkosi praksi dugoj 27 godina, zakonima koji propisuju određivanje osnovice u javnim i državnim službama te zdravoj logici”, istaknuo je Ribić u priopćenju.

Naveo je kako Vlada ne spominje plaće 170 tisuća zaposlenih u javnim službama te dug koji država prema njima ima za 2016. godinu, čime je ova vlast, kako je rekao, “odlučila izigrati stotinjak tisuća svojih zaposlenika, a s njihovim obiteljima prevariti još 500 tisuća svojih građana”.

Ribić kaže da je jučer ministar financija Zdravko Marić poručio, da ne samo što im ne misli vratiti dug još iz 2009. godine, koji je država obećala vratiti, a koji je dospio u 2016. godini, već ih još misli zbog toga i diskriminirati u odnosu na sindikate državnih službi”. “Sindikati će se svakako pobrinuti da ti građani to ne zaborave do idućih izbora”, poručuje Ribić u priopćenju.



Sporna visina plaće za 170 000 zaposlenih u javnoj upravi

Dodaje kako “u isto vrijeme dug stvoren po istoj logici koja je zajamčena sindikatima javnih službi, to jest da će Vlada povećati svoja davanja kada poraste BDP ispunila je za povlaštene mirovine u visini iznad 5000 kuna”.

SINDIKALIST RIBIĆ NAJAVIO VRUĆU JESEN: ‘Ako Vlada ne vrati što je uzela slijedi štrajk’

VLAK SOLIDARNOSTI ZA VEĆE PLAĆE I RADNA MJESTA: Sindikati najavili zajednički prvosvibanjski prosvjed u Slavonskom Brodu

“Što vrijedi za one koji više ne stvaraju novu vrijednost (u mirovini su) ne vrijedi za one koji stvaraju novu vrijednost (rade): učitelje, medicinare, znanstvenike, socijalne i kulturne radnike, i tako dalje. Ministar je doduše, najavio pregovore, tvrdeći da je moguć dogovor tijekom pregovora za Temeljni kolektivni ugovor. Što to znači, sindikatima u javnim službama sasvim je jasno! Naime, Vlada priprema teren kako bi u pregovorima o Temeljnom kolektivnom ugovoru, ponovno tražila ukidanje regresa. To je pokušala već u ožujku ove godine, no sindikati javnih službi na to nisu pristali i zato za nas nema rasta osnovice”, kaže Ribić.

Stoga se, dodaje, Vlada ovaj puta odlučila na ucjenu. Odlučila je kazniti sve javne službenike i zakinuti ih za povećanje plaća, kako bi mogla ucjenjivati njihove sindikate i u zamjenu za povećanje osnovice tražiti ukidanje regresa.

‘Vlada se odlučila na ucjenu’

Ribić napominje kako je iznos koji država izdvaja za regres ravan iznosu koji bi država trebala dati za dva posto povećanja osnovice.

“Jučerašnja izjava ministra Marića da ako se postigne dogovor s javnim službama sigurno će biti novaca za njihovo povećanje osnovice treba čitati ovako: ako sindikati odustanu od regresa mi ćemo povećati osnovicu, dakle, tada će biti novaca. Ako to tako ne bude, onda novaca neće biti jer ih je vlast potrošila na svoje prioritete od kojih obrazovanje i znanost to svakako nisu”, smatra predsjednik Matice hrvatskih sindikata.

Kaže kako su državne službe ove godine dobile regres, iako u svom kolektivnom ugovoru nisu imale pravo na njega. “Pravo su imale javne službe, ali prema uobičajenoj praksi ujednačenog tretmana isplaćen je i državnim službama. No, nema nikakve sumnje da bi Vlada u slučaju ukidanja regresa za javne službe isto primijenila i na državne”, istaknuo je Ribić te poručio kako nikakve ucjene neće utjecati na sindikate da zaštite i unaprijede interese svojih članova i znat će odgovoriti.

Ministar financija Zdravko Marić jučer je izjavio da će Vlada, ako se postigne dogovor sa sindikatima javnog sektora, sigurno osigurati novac za povećanje osnovice plaća zaposlenih u javnim službama.

Prema projekcijama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018. do 2020. godine, novac za rast plaća u javnim službama nije predviđen, a Marić je u četvrtak na konferenciji za novinare u Banskim dvorima rekao da slijedi “druga runda” razgovora sa sindikatima javnih službi. “Prva runda” razgovora, kako je rekao, nije urodila ukupnim dogovorom, ali ne isključuje mogućnost da u rujnu, kada se razgovori nastave, dođe do dogovora. “Siguran sam, ako postignemo dogovor, da ćemo mi iznaći ta sredstva”, izjavio je ministar financija.