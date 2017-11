SINDIKAT VOZAČA: ‘Ovo je prava istina o otkazima u ZET-u. Za sve se znalo još prije šest mjeseci’

Nakon što je ZET-ova interna inspekcija otkrila da je 70-ak vozača tog gradskog prijevoznika tijekom bolovanja ili godišnjeg odmora vozilo za privatnike, zbog čega su istima najavili otkaze, iz Sindikata hrvatskog hrvatskog vozača tvrde da je pozadina svega sasvim drugačija.

Iz Sindikata tvrde da je ZET znao da određeni vozači rade za druge poslodavce još prije 5-6 mjeseci, ali da nisu ništa poduzimali po tom pitanju.

Ističu da se u ovom slučaju otkaza u ZET-u radi isključivo o prikrivanju nečijih neznanja ili namjernih radnji koje nisu u skladu sa zakonskim obvezama.

Naime, Sindikat tvrdi da je ZET ušao u posao s digitalnim tahograf uređajima vrijedan više od dva milijuna kuna godišnje, a da to zapravo po zakonu nisu bili obvezni. Shvativši vlastitu pogrešku, piše Sindikat, ZET je tahograf uređaje ugradio u vozila tobože zbog interne kontrole svojih vozača, iako su za prijevare znali unatrag pola godine.



ZET DIJELI MASU OTKAZA: Razotkriveni vozači prevaranti – na bolovanju i godišnjem odmoru vozili za privatnike

Priopćenje Sindikata hrvatskog vozača prenosimo u cijelosti:

“Na prvi pogled sve izgleda kao da je Zagrebački električni tramvaj ozbiljna tvrtka koja ima i interne kontrole koje prate što im radnici rade, no međutim pozadina svega je sasvim drugačija.

Prije svega u ZET-u, kao i u institucijama vezanim za promet i rad odavno se jako dobro zna da određeni broj vozača koji su zaposleni kod jednog poslodavca, ujedno obavljaju poslove i za drugog poslodavca, naravno bez prijave i za gotovinu.

Da je to ozbiljan problem, odavno smo upozoravali, jer prije svega radi se o sigurnosti putnika, kao i svih sudionika u cestovnom prometu. No međutim nikoga nije bilo briga, pa čak ni u trenutku kada je bio takav slučaj s autobusom koji je sletio sa kolnika na putu za Rim, kojim je upravljao zaposlenik MORH-a, a kojom prilikom je jedna osoba izgubila život.

Nikoga nije bilo briga, a ponajmanje poslodavca ZET-a, za kojeg je ovaj sindikat uz pomoć inspekcije rada dokazao da mu zaposlenik obavlja poslove za drugog poslodavca.

Ne bi ih ni sada bilo briga za sigurnost ni za to što radnici rade da u ovome slučaju ne spašavaju sami sebe.

Naime, ZET je krajem prošle godine raspisao natječaj pod evidencijskim brojem 2016-3062 za najam opreme za digitalizaciju voznog parka, automatsko daljinsko preuzimanje podataka s digitalnih kartica vozača i digitalnih uređaja u vozilu, a sve uz navedeno obrazloženje da je Zakonom o radnom vremenu i obveznim odmorima mobilnih radnika i uređaja za bilježenje u cestovnom prometu (NN 75/2013 i 36/2015) propisano vođenje evidencije radnog vremena vozača.

Pored toga, a bez obzira na činjenicu da na tržištu postoje različiti sustavi i svi ispunjavaju zakonske zahtjeve u natječaju je ipak navedeno da se traže digitalni tahografi proizvođača VDO.

U neznanju ili iz nekog drugog razloga ZET je doslovno izvadio iz vozila postojeće tahograf uređaje, pa čak i one novije generacije (digitalne tahografe) i zamijenio ih iznajmljenim tahograf uređajima.

Uz to ponuditelj usluge bio je obvezan svim vozačima održati predavanje o načinu rukovanja sa digitalnim tahografima a koje se svodilo na to da u tahograf uređaj umetnu memorijsku karticu vozača, te da tahograf uređaj podese u mod: izvan nadležnosti, što je i ispravno, jer linijski prijevoz putnika na udaljenosti do 50 kilometara ne podliježe Zakonu o radnom vremenu i obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.

ZET je ujedno donio odluku da svi vozači o svom trošku moraju izvaditi memorijsku karticu vozača, na što je Sindikat hrvatskog vozača još u lipnju ove godine reagirao zahtjevom da se vozačima namiri prouzročeni trošak jer isti prilikom obavljanja svojih svakodnevnih poslova ne podliježu Zakonu o radnom vremenu i obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, na što nam je iz ZET-a odgovoreno da je sve učinjeno prema istom zakonu, te da je to njihova zakonska obveza.

U rujnu ove godine Sindikat hrvatskog vozača prikupio je sve dokaze i mišljenja svih relevantnih institucija u kojima je jasno navedeno da linijski prijevoz putnika na udaljenosti do 50 kilometara ne podliježe Zakonu o radnom vremenu i obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, pa sve do upute Centra za vozila Hrvatske da u vozilima kojima se obavlja linijski prijevoz putnika na udaljenosti do 50 kilometara nije potrebno imati tahograf uređaj, a ako je isti ugrađen ne mora imati važeće ispitivanje.

To je bio prijelomni trenutak u kojem su u ZET-u shvatili da su ušli u posao vrijedan više od 2.000.000,00 Kn godišnje a da to nisu u obvezi, te opravdavajući sebe počinju govoriti kako su tahograf uređaje iznajmili i ugradili u vozila upravo iz razloga interne kontrole svojih vozača, te kako bi mogli imati informacije o tome rade li njihovi vozači za još nekog poslodavca.

Naravno ZET je imao iste te informacije o tome da određeni vozači rade za druge poslodavce još prije 5 – 6 mjeseci, ali nisu ništa poduzimali po tom pitanju.

Sindikat hrvatskog vozača nedvojbeno se zauzima za legalan rad i ne podržavamo ni u kojem trenutku rad na crno jer ovakvi primjeri su upravo doveli do toga da prijevoznici imaju na raspolaganju jeftinu radnu snagu za koju ne moraju plaćati obveze prema državi, a samim time ugrožavaju živote putnika i svih sudionika u cestovnom prijevozu. No jasno moramo reći da se u ovom slučaju otkaza u ZET-u radi isključivo o prikrivanju nečijih neznanja ili namjernih radnji koje nisu u skladu sa zakonskim obvezama”, stoji u priopćenju koje potpisuje Miljenko Gočin, predsjednik Sindikata hrvatskog vozača.