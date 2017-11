SINDIKAT RANIJE UPOZORAVAO NA HRKAĆA: Uhićeni stečajni upravitelj prevario i radnike TŽV-a Gredelj?

Udruga radničkih sindikata Hrvatske (URSH) podsjetila je danas kako su već ranije tražili razrješenje uhićenog stečajnog upravitelja TŽV-a Gredelj Pere Hrkaća zbog niza nezakonitih radnji i neugovaranja novih poslova nužnih za nastavak poslovanja i otklanjanje štete nad imovinom stečajnog dužnika.

Predsjednik URSH-a Tomislav Rajković na konferenciji za novinare je ustvrdio kako posljednji događaji pokazuju da su bili u pravu i da Hrkać nije dorastao zadatku da vodi stečajni postupak TŽV Gredelj te ispuniti plan kojim bi tvrtka opravdala svojedobno ulaganje u tvornicu u iznosu većem od milijardu kuna.

Izvijestio je kako su uputili predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću i ministru pomorstva, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću zahtjev za hitan sastanak na kojem bi im iznijeli prijedloge za uspješno poslovanje TŽV Gredelj za što je potrebno okupiti stručni tim koji bi napravio prijedlog novog stečajnog plana čime bi se stvorili uvjeti za njegov izlazak iz stečajnog postupka, uz pretpostavku da se dužnosti stečajnog upravitelja razriješi Pero Hrkać.



Gredelj mora opstati kao glavna radionica HŽ-a i omogućiti mu se izlaz iz stečaja kako bi mogao konkurirati na međunarodnim natječajima, dodao je.

Savjetnik za zakonodavstvo i politiku u URSH Damir Jakuš podsjetio je kako su od početka tvrdili kao Gredelj nikada nije trebao biti u stečaju i da je to bilo politički instruirano, što se na kraju pokazalo jer se zbog 4 milijuna kuna tvrtku vrijednu milijardu i pol otjeralo u stečaj.

O tome su tada odlučivali ministri na vlasti – Radimir Čačić i Slavko Linić, a njihovu je namjeru sproveo Siniša Hajdaš Dončić kroz Upravu HŽ Putničkog prijevoza koja je bila 100 postotni vlasnik Gredelja, ustvrdio je Jakuš.

Mjesecima prije imenovanja znali su da će Hrkać biti stečajni upravitelj, a Malenica sutkinja

Također tvrdi kako su mjesecima prije imenovanja znali da će Hrkać biti stečajni upravitelj, a Vesna Malenica, koja je također uhićena, da će biti stečajna sutkinja.

“No, uvjeravali su nas da je to nemoguće, da to nitko ne zna i da to određuje nasumce kompjutor. Također su nas uvjeravali i da Gredelj uopće neće ići u stečaj i to 48 sati prije otvaranja stečajnog postupka i to upravo tadašnji ministar prometa i veza Hajdaš Dončić. Naši zahtjevi za smjenama Hrkaća i Malenice su odbijani, dokumentaciju smo proslijedili DORH-u koji nije našao razloga za postupanje i proslijedili ODO-u koji je očito ipak nešto našao”, rekao je Jakuš.

To što se događa pokazuje da smo cijelo vrijeme bili u pravu, smatra Jakuš i upozoravao kako se sve do sada nije ništa dogodilo. Dodao je kao je u konflikt s Hrkaćem došao kada ga je pitao zašto svi zaposleni moraju dobiti otkaz, a on je ih je obmanuo rekavši im da će dobiti otpremnine i raditi u Gredelju.

Nigdje u stečajnom zakonu ne piše da svi zaposlenici moraju dobiti otkaz, tvrdi Jakuš.

Izvijestio je kako trenutno tamo radi oko 400 zaposlenika, posla ima za tvrtku i mogla bi raditi punim kapacitetom kada bi imala radnike, ali su, nažalost, morali otići. Vlada i resorni ministar mogi bi ih vratiti na posao, postoje mogućnosti, no nema puno vremena, rekao je.

Hrkać ih odmanuo rekavši da će radnici dobiti otpremnine

Predsjednik sindikata Gredelja i dugogodišnji zaposlenik Željko Starčević precizirao je kako je 2012. prije stečaja bilo zaposleno 1467 ljudi. U startu je oko 500 zaposlenih dobio otkaz, ostalo ih je oko 1000 i sada je oko 420 – 250 u proizvodnji i 170 nadogradnji.

Ustvrdio je kako od stečaja do dolaska nove HDZ-ove vlade u Gredelj nije došao ni jedan vagon, a sada je osam lokomotiva i 10 vagona iz Carga i pet lokomotiva iz i desetak vagona iz Putničkog prijevoza.

Gredelju treba omogućiti poslovanje tako da izađe iz stečaja i vrati se u vlasništvo HŽ PP-a, odnosno države, i da dalje traži strateške partnere, smatra Starčević.