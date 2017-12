SINČIĆ ZGROZIO LJUDE NA FEJSU: ‘Jel’ mu netko hakirao profil? Ovo djeluje kao ratnohuškački status u devedesetima?!’

Ispod njegove objave skupilo se mnoštvo komentara

Danas je istekao rok za implementaciju arbitražne presude, a Slovenija je najavila kako će početi ‘provoditi svoje nadležnosti’ na moru prema granici koju je odredio Arbiražni sud. Hrvatski ribari u Savudrijskoj vali jutros su isplovili uz pratnju policijskog broda, no incidenata nije bilo. Napetosti postoje, on one su na razini na kakvoj su bili i tijekom proteklih mjeseci.

Jedino što se dogodilo jest do to da je slovenska policija jednoj hrvatskoj brodici pokušala prići, a ribarima su rekli da što prije napuste slovensko more. Pod pratnjom hrvatske policije oni su i dalje nastavili ribariti, nakon čega su se vratili u luku.

NAPETOSTI NA GRANICI: ‘Slovenska policija hrvatskim je ribarima rekla da što prije napuste slovensko more’



Čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić komentirao je situaciju na svojem Facebook profilu, poručivši predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću da je kukavica, uz pitanje ‘Ima li Hrvatska mornaricu?’

Ispod njegove objave skupilo se mnoštvo komentara, u dosta njih korisnici su kritizirali takav pristup problemu.

‘Od tebe se ipak očekuje ozbiljniji pristup, ne vadiš pištolj ne misliš li pucati isto tako niti vojsku, ne misliš li ratovati….jesmo li spremni za išta ? nismo dakle bolje šutjeti…osim tog arbitraža nije loše ispala kako je moglo biti, ti se posveti vračanju proizvodnje “ivane” npr umjesto zveckanjem bez pokrića…’, komentirao mu je Zoran Mihajlovic, na što mu je Sinčić odgovorio ‘Treba čuvati granice’.

Neki misle kako se možda šalio

‘Ivane, iskreno vjerujem kako ti imaš smisla za humor, za razliku od tvojih fanova’, komentirao je Sanjin Piskić nakon poduže rasprave ispod statusa.

‘Od vas ‘mirotvoraca’ ne bih nikada očekivao ovakav komentar kada znate kakav je narod i koliko je malo dovoljno za probleme. Tužno je da takva izjava dolazi od Vas’, napisal Roland Kosinožić.

‘Jel to netko Sinčiću hakirao profil? Ovo djeluje kao ratnohuškački status u devedesetima?!’, komentirao je Krešimir Vargašević.