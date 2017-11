SIN POGINULIH TALIJANA NASTAVLJA PRAVNU BITKU: ‘Strašno sam razočaran presudom Horvatinčiću, idem dalje!’

Sredinom prošlog mjeseca sutkinja Županijskog suda u Šibeniku Maja Šupe nepravomoćno je oslobodila zagrebačkog poduzetnika Tomislava Horvatinčića krivnje za pogibiju talijanskog bračnog para Salpietro u pomorskoj nesreći kod Primoštena 2011. godine.

Nakon višegodišnjeg suđenja i poništene presude iz 2015. godine kojom je Horvatinčić bio proglašen krivim i osuđen na uvjetnu kaznu zatvora od 20 mjeseci, presuda s ponovljenog suđenja uzbunila je hrvatsku, ali i talijansku javnost. Mnogi smatraju skandaloznim što je sutkinja Šupe kao ključnu olakotnu okolnost pri izricanju presude uzela stanje privremenog gubitka svijesti (sinkope) u kojoj je Horvatinčić navodno bio u trenutku kada je svojim gliserom naletio na jedrilicu talijanskog para i usmrtio ih.

“Najprije ga proglasila krivim, a onda oslobodila!”

Sin poginulih Talijana Federico Salpietro duboko je razočaran presudom, ali je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju kazao kako ne odustaje od pravne borbe.



“Strašno sam razočaran presudom i mislim kako nismo samo ja i moja obitelj izgubili bitku već svi pošteni ljudi”, kazao je dodavši da ne bi, da je znao kakva će biti presuda, niti dolazio na njeno izricanje.

Presudu smatra opasnim presedanom i porukom da se u Hrvatskoj može počiniti kazneno djelo, čak i ubojstvo, te izbjeći kaznu.

“Jednostavno je nevjerojatno što se dogodilo. Ne radi se samo o rezultatu suđenja već i kako se ono provodilo. Uvijek sam imao vjeru u pravdu i hrvatski sud. Želio sam nastaviti vjerovati i tijekom drugog suđenja. Sutkinja Maja Šupe počinila je nevjerojatnu pogrešku, a to nije samo moje mišljenje već je činjenica. U početku je proglasila Tomislava Horvatinčića krivim, a sada ga je oslobodila. Je li to normalno? Je li to profesionalno? Nije se uzela u obzir njegova izjava i skica koju je sam iscrtao kada je tvrdio da je poduzeo sve da izbjegne sudar i kako je mahanjem rukama upozoravao moje roditelje. To je bila službena izjava dana policiji”, kazao je sin poginulih Talijana.

“Treba nam samo pošten i profesionalan sudac”

Na pitanje namjerava li nastaviti pravnu borbu, Salpietro je odgovorio potvrdno.

“Nastavit ćemo borbu i pokazati ono što je jasno svima, a to je da je Horvatinčić kriv, i to dvostruko, ne samo za nesreću već i za sve laži koje je govorio ovih šest godina. Ista stvar je i sa svjedokinjom Anicom Đerđa, koja je izmijenila iskaz koji je dala policiji i kasnije pred sudom. Nažalost, ne preostaje nam mnogo stvari za napraviti, treba nam samo pošten i profesionalan sudac koji će uzeti u obzir sve suprotne verzije koje je dao Horvatinčićev tim na početku postupka i tijekom suđenja. Namjeravamo poduzeti još neke korake, ali za sada ne želim govoriti o njima”, kazao je Federico Salpietro dodavši da je njemu i sestri sud u Strasbourgu posljednja opcija nakon što se iscrpe one pred hrvatskim sudovima.

“Želim imati vjeru u pravdu i u zemlju koju volim. Ako opstane ova presuda, zaista neću više moći dolaziti. To je još jedan razlog zašto se želim nastaviti boriti, jer je Hrvatska bila moje mjesto iz snova u djetinjstvu i želim znati da sam siguran boraviti u njoj”, poručio je na kraju.

